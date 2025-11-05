Guns N’ Roses demandado por un exgerente por la publicación de su libro

Alan Niven, ex manager de Guns N’ Roses durante lo que sus abogados llaman “su período más prolífico” en los años 1980 y principios de los 90, ha demandado a sus antiguos socios comerciales en Arizona por sus intentos de detener la publicación de sus memorias. Sound N’ Fury: Historias de rock n’ roll.

En la demanda, presentada ayer y obtenida por VariedadLos abogados de Niven argumentan que el acuerdo de confidencialidad que firmaron en 1991 fue violado repetidamente por tres miembros principales de Guns N’ Roses (el cantante Axl Rose, el guitarrista Slash y el bajista Duff McKagen) en libros y entrevistas, y que el propio Niven no fue amenazado previamente con ninguna acción legal por hacer sus propias entrevistas que tocaran su historia con la banda.

A pesar de eso, Niven dice que Guns N’ Roses bloqueó la publicación de sus memorias con una carta de cese y desistimiento que le envió a principios de este año. El ex manager dice que, en parte por esas declaraciones de los miembros de Guns N’ Roses, se le permite responder a sus declaraciones “despreciativas”; que el almacenamiento de “miles” de libros impresos está acumulando costos de almacenamiento; y que Rose nunca firmó el acuerdo de todos modos, entre otras afirmaciones. Está demandando para poder publicar su libro.

Antes de Guns N’ Roses, Niven representó a la banda Great White entre los años 80 y 90, y entabló una demanda contra su sello, Universal Music Group, en 2023. (Great White, aparte del éxito «Once Bitten, Twice Shy», es probablemente más recordado por haber encabezado un trágico concierto de 2003 en el que 100 personas murieron debido a insonorización ilegal y pirotecnia, y más recientemente había realizado un espectáculo sin máscaras en el apogeo de la pandemia.) En ese caso, Niven alegó que se le debía casi $ 1 millón relacionado con regalías y honorarios. Fue desestimado y actualmente se encuentra en apelación por parte de Niven.

En 2010, Niven también demandó a la banda australiana The Brewster Brothers, alegando infracción de derechos de autor y solicitando regalías de publicación, así como la devolución de dos guitarras. El juez en ese caso falló a favor de Niven sobre los derechos de autor de 11 canciones, la devolución de las guitarras de Niven y que la banda le pagara 295,77 dólares por daños y perjuicios, desestimando los otros cargos.