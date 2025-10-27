Gujarat: tres muertos y varios heridos en un accidente en la autopista Ahmedabad-Vadodara







Un trágico accidente en el Autopista Ahmedabad-Vadodara La madrugada del lunes se cobró tres vidas y dejó a varios más heridos cuando un camión que circulaba a alta velocidad chocó con vehículos estacionados y personas que se encontraban cerca. El incidente ocurrió alrededor de las 6:30 am, según las autoridades locales.

Según la policía, el incidente comenzó con una colisión menor entre un vehículo de cuatro ruedas y un vehículo de pasajeros, cuando el vehículo de cuatro ruedas intentaba adelantar. Sin embargo, un camión que circulaba a alta velocidad desde Surat hacia Srinagar chocó contra vehículos estacionados y un grupo de personas que se encontraban cerca.

Según Nilam Goswami, superintendente adjunto de policía (DYSP) de Policía de Ahmedabad Detalló que tres pasajeros del vehículo de viajeros que se encontraban parados en la vía fallecieron en el acto.

«Hubo un accidente menor que involucró al vehículo de cuatro ruedas y sus pasajeros. Debido al accidente, el automóvil estaba estacionado en el lado izquierdo de la autopista y estaban peleando. Durante ese tiempo, un camión venía de Surat con destino a Srinagar. En ese camión, hubo un accidente detrás del autobús del parque, debido al cual murieron tres pasajeros», dijo Goswami a los periodistas.

Otros cuatro o cinco pasajeros resultaron heridos y fueron trasladados inmediatamente en ambulancia a un hospital civil. Goswami añadió: «En ese accidente murieron tres personas y otros cuatro o cinco pasajeros fueron evacuados al hospital. Tan pronto como la policía se enteró el accidenteInmediatamente despejaron el tráfico y llevaron a los heridos al hospital», añadió Goswami.

Agentes de la comisaría de Ramol y autoridades locales acudieron al lugar para gestionar el tráfico, asistir a los heridos y realizar las investigaciones iniciales. El conductor del autobús involucrado en el incidente presentó una denuncia detallando los hechos. Se informó que los pasajeros fallecidos eran residentes de Mumbai y Mehsana, mientras que los heridos también pertenecían a Mumbai.

«El conductor del autobús, que tenía información sobre el accidente, presentó una denuncia. Según la denuncia, las tres personas que murieron eran residentes de Mumbai y Mehsana. El resto de los pasajeros, que pertenecían a Bombayresultaron heridos», dijo Goswami.

El camión implicado transportaba a un conductor y a un limpiador que viajaba desde Hazira (Surat) a Srinagar. La policía confirmó que se presentó una FIR y se están llevando a cabo más procedimientos legales.

