Gujarat: seis muertos como alambre de carga de carga en el templo de Pavagadh Hill







En un trágico incidente en Pavagadh Hill en GujaratSeis personas perdieron la vida después de que el cable de un cuerda de carga se rompió en el renombrado templo, dijeron las autoridades. El templo está ubicado en el distrito de Panchmahal, y el accidente ocurrió en las primeras horas del sábado, confirmó un oficial de policía.

El superintendente de policía Haresh Dudhat le dijo a PTI que se han registrado las seis muertes. «Los equipos de la policía y la brigada de bomberos estaban en el lugar para operaciones de rescate y socorro», agregó.

El templo de la colina de Pavagadh está situado a una altura de alrededor de 800 metros. Peregrino Por lo general, tiene la opción de subir casi 2,000 pasos o usar teleféricos para llegar a la cumbre.

«La cuerda de uso del público se ha cerrado desde la mañana debido a las inclemencias del clima», dijo un funcionario, según PTI.

Pavagadh Hill se eleva de Champaner en tres etapas, con su meseta a una altitud de 1,471 pies. El Templo Hilltop, dedicado a la Diosa Kali, es un importante sitio de peregrinación y atrae a alrededor de 2.5 millones de visitantes cada año. La colina no es solo un hito religioso, sino también un destino turístico popular, dibujando devotos y turistas por igual.

El dúo de padre-hija asesinado cuando camión golpea a dos ruedas en el distrito de Thane

En un trágico incidente En Maharashtra, un padre y una hija fueron aplastados hasta la muerte después de que un camión chocó con su vehículo de dos ruedas en la carretera Mumbai-Nashik en el distrito de Thane el viernes. Las víctimas fueron identificadas como Rajesh Adhikari (39) y su hija de 11 años, Vedika.

Según la policía, el dúo regresaba a su casa en Shahapur después de visitar a un pariente para el Festival Ganesh cuando el camión se metió en su vehículo alrededor de las 3 pm. El impacto provocó que tanto el padre como la hija fueran atropellados, dejándolos muertos en el lugar.

«Un caso bajo las disposiciones relevantes del Bharatiya Nyay Sanhita y la Ley de Vehículos Motorizados se ha registrado contra el conductor del camión, quien ha sido arrestado ”, dijo un oficial de policía, según lo informado por PTI.

Ambos incidentes destacan la vulnerabilidad de los ciudadanos a los accidentes, ya sea durante las peregrinaciones religiosas o en las carreteras ocupadas. Las autoridades en Gujarat y Maharashtra han instado a las personas a tener precaución, especialmente en condiciones climáticas adversas o mientras viajan en carreteras de alto tráfico.

Las operaciones de rescate y socorro en Pavagadh Hill están en curso, y los funcionarios continúan investigando el accidente de la cuerda para determinar la causa de la toma del cable. En Thane, la policía dijo que continuarían investigando las circunstancias de la colisión para garantizar una acción estricta contra el conductor del camión.

(Con entradas PTI)





Fuente