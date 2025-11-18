Gujarat: Recién nacido y médico entre los 4 muertos cuando una ambulancia se incendia en Modasa







En un incidente extremadamente desafortunado en el distrito Modasa de Gujarat, un bebé recién nacido, un doctor y otras dos personas murieron carbonizadas cuando una ambulancia se incendió. El incidente ocurrió cuando un recién nacido y otras cuatro personas estaban dentro de la ambulancia durante la madrugada del martes, dijo la policía.

El inspector de policía DB Vala, al informar sobre el incidente, dijo: “El incendio estalló en la ambulancia en la carretera Modasa-Dhansura alrededor de la 1 am cuando el niño de un día, que estaba enfermo después de nacer, estaba siendo trasladado a un hospital privado en Ahmedabad desde un hospital de Modasa para recibir tratamiento adicional”, según lo citado por la agencia de noticias PTI.

Destacó además que “el niño, su padre, identificado como Jignesh Mochi (38), el médico Shantilal Rentia (30), de Ahmedabad, y la enfermera Bhuriben Manat (23), originaria de Arvalli, fueron asesinados”, informó PTI.

Los dos familiares de Mochi y el conductor de la ambulancia privada también sufrieron quemaduras y fueron ingresados ​​en un hospital cercano, dijo el funcionario.

Vala, mientras informaba más sobre la situación, dijo: «Jignesh Mochi era originario del vecino distrito de Mahisagar y su hijo recién nacido estaba bajo tratamiento en un hospital privado en Modasa después del nacimiento. Cuando lo trasladaban a otro hospital privado, la ambulancia se incendió en el camino por algún motivo desconocido, según PTI.

En las imágenes de CCTV publicadas por la policía, se puede ver a la ambulancia reduciendo la velocidad cerca de un surtidor de gasolina después de que el conductor se dio cuenta del incendio en la parte trasera.

«Mientras el conductor y dos familiares de Mochi, que iban en el asiento delantero, escaparon heridos, el niño y su padre, junto con el médico y una enfermera, que iban en la parte trasera del vehículo, murieron calcinados en el incendio», añadió el inspector.

Aunque los bomberos locales acudieron al lugar tras ser alertados, las cuatro víctimas no pudieron salvarse.

Las personas heridas han sido identificadas como el conductor Ankit Thakor y los familiares de Jignesh Mochi, Gaurang Mochi y Gitaben Mochi, informó PTI.

El superintendente de policía del distrito, Manoharsinh Jadeja, dijo el martes a los medios de comunicación que los expertos forenses han sido llamados para investigar el incidente y descubrir las causas que llevaron a la tragedia.

(Con aportes de PTI)





