Gujarat Rain fuerte en el distrito de Panchmahal causa estragos en el espera







Después de que el norte de la India ya se enfrentó a una destrucción masiva debido a fuertes lluvias, la región occidental también ha comenzado a experimentar hechizos intensos de lluvia.

En medio de la pesada temporada del monzón, las fuertes lluvias azotaron partes del centro de Gujarat el sábado, con Halol Taluka en el distrito de Panchmahal registrando 250 mm de aguacero en 12 horas. Los intensos hechizos de lluvia han afectado a las personas que viven en áreas bajas debido a las inundaciones, enviando varios ríos a Spate.

Según lo informado por la agencia de noticias PTI, Godhra en el distrito de Panchmahal se ha visto severamente afectado debido a las lluvias aguas arriba del río Mesri, que pasa por la ciudad.

Con el aumento niveles de agua Del río Mesri, las personas que viven en las áreas bajas de Godhra y Halol han sido evacuadas a lugares más seguros, dijo un funcionario.

Los funcionarios estatales y las autoridades del distrito de Panchmahal declararon: «El nivel del agua del río Mesri subió bruscamente después de fuertes lluvias río arriba», y advirtieron a los locales contra aventurarse cerca de las riberas, según lo citado por la agencia de noticias PTI.

El repentino aumento en el nivel del agua en partes de Gujarat inundó las áreas residenciales bajas de la ciudad de Godhra. Con varias familias que buscan ayuda, ya que no pudieron salir de sus hogares, la situación en Godhra parece extremadamente complicada.

Las autoridades, mientras se dirigían a la situación de inundación, dijeron que una calzada en la ciudad también se sumergió, deteniendo el movimiento de vehículos que lo usan y obligaron a las personas a desviarse largas.

Al emitir una declaración oficial sobre la situación, las autoridades dijeron: «La administración local y el municipio están monitoreando de cerca la situación. El personal de la brigada de bomberos y los equipos de rescate se han mantenido en alerta donde sea necesario. Los funcionarios han instruido a las personas que viven a lo largo de las orillas del río para que permanezcan cauteloso y se mantengan alejados de las áreas peligrosas», según lo citado por la agencia de noticias PTI.

Los funcionarios, mientras se dirigían a la operación de rescate en Godhra, dijeron que «un equipo de la Fuerza Nacional de Respuesta a Desastres (NDRFF NDRF) se mantuvo en espera en Halol para llevar a cabo operaciones de rescate y socorro «.

Los datos del Centro de Operaciones de Emergencia del Estado (SEOC) mostraron que tres distritos en el centro de Gujarat – Panchmahal, Anand y Mahisagar – se encuentran entre los más afectados. Mientras que Halol Taluka recibió lluvia de 250 mm en 12 horas a partir de las 6 a.m. del sábado, Umreth en Anand registró una lluvia de 120 mm durante el período. Por otro lado, Kadana y Santampur en el distrito de Mahisagar también recibieron más de 100 mm de lluvia durante este período, lo que hace que la situación sea mucho más complicada.





