Gujarat: Estudiante de clase 10 asesinado por su compañero de clase, Mob Vandaliss School







Un estudiante de clase 10 de una escuela privada en Ahmedabad supuestamente fue apuñalado por su compañero de clase después de un altercado, lo que provocó una protesta y vandalismo masivo por parte de los padres y locales el miércoles, policía dicho.

La policía detuvo al adolescente acusado después del ataque mientras la víctima sucumbió a sus heridas el martes por la noche, dijo un oficial.

La policía aclaró que tanto el atacante como la víctima eran estudiantes de la Clase 10.

El ministro de Educación del Estado, Praful Pansheriya, había dicho anteriormente que su estudiante de Junior estudiaba en la Clase 9.

«Un estudiante de Clase 10 apuñaló ayer a su compañero de clase en la Séptima Escuela Día. La víctima murió durante el tratamiento en la noche. La policía registró un FIR y detuvo al acusado juvenil», dijo el Comisionado Conjunto de Policía Jaipal Singh Rathore.

El miércoles por la mañana, cientos de personas, que comprenden familiares de la víctima, padres de otros estudiantes y miembros de la comunidad de Sindhi, asaltaron las instalaciones de la escuela y exigieron acciones contra la administración.

La situación pronto se convirtió en el caos, con la mafia dañando los autobuses escolares, los vehículos de dos ruedas y los vehículos de cuatro ruedas estacionados en el instituto. Asallaron al personal de la escuela, dijo la policía.

El personal de la policía inicialmente luchó para controlar la situación y expulsó a la mafia del escuela instalaciones.

Los manifestantes organizaron una sentada en la carretera, bloqueando el tráfico. Gritaron consignas contra la policía, exigiendo acciones contra la administración escolar.

El incidente tomó el color comunitario cuando el estudiante acusado pertenece a una comunidad minoritaria y la víctima es miembro de la comunidad Sindhi.

«Exigimos justicia. Hemos perdido a nuestro hijo hoy. Sería el niño de otra persona mañana. Si no se toman medidas estrictas, tales incidentes tendrán lugar nuevamente», dijo un pariente de la víctima.

MLA Amul Bhatt local solicitó a la mafia que mantuviera la paz con las manos dobladas. Con un megáfono en la mano, les pidió que presentaran sus demandas y permitieran que la policía haga su trabajo.

El Comisionado Conjunto de la Policía de la sucursal del crimen, Sharad Singhal, dijo a los periodistas que el comisionado de policía de la ciudad ha aceptado la demanda de los manifestantes para entregar la investigación a la rama del crimen.

Dijo que la policía verificará el reclamo de los padres de que de seis a siete personas habían ayudado al estudiante acusado en el crimen y que la administración escolar destruyó la evidencia al convocar un agua petrolero.

«Si se encuentra la participación de otras personas, los arrestaremos. Un equipo forense verificará el reclamo de los padres de que alguien de la escuela había convocado a un camión cisterna de agua para limpiar la escena del crimen. Tomaremos medidas estrictas si se encuentran evidencia», dijo Singhal.

JCP Rathore hizo un llamamiento a los manifestantes que enumeren sus acusaciones contra la administración escolar, que según él sería enviado al Departamento de Acción en cuestión.

Dijo que la policía está escaneando imágenes de cámaras de CCTV para identificar vándalos.

El ministro de Educación del Estado, Praful Pansheriya, ha calificado el asesinato como «una señal desafortunada y roja para una sociedad civilizada».

«Una investigación está activada. departamento de educación Estudiará el caso «, dijo, y expresó su preocupación por el aumento de la agresión en los estudiantes.

Fuente