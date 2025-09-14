Gujarat: El fuego masivo estalla en fábrica en Bharuch, no hay bajas







Un incendio masivo estalló en las instalaciones de Sanghvi Organics Private Limited, ubicado en Panoli Gidc, Bharuchel domingo por la mañana.

Video | BHARUCH, Gujarat: El fuego estalla en Sanghvi Organics Pvt Ltd en Gidc Panoli. El humo grueso y las llamas eran visibles desde la distancia cuando múltiples licitaciones de incendios corrían hacia el lugar y comenzaron a operaciones de extinción de incendios. Se esperan más detalles. (Fuente: Tercero) (Video completo … pic.twitter.com/umvi3ugon6 – Presione Trust of India (@pti_news) 14 de septiembre de 2025

Hasta ahora, no se han reportado víctimas ni lesiones.

Se han desplegado más de 15 licitaciones de incendios en el sitio, y se están realizando esfuerzos para controlar el incendio.

Se esperan más detalles.

