Gujarat: El fuego masivo estalla en fábrica en Bharuch, no hay bajas

Un incendio masivo estalló en las instalaciones de Sanghvi Organics Private Limited, ubicado en Panoli Gidc, Bharuchel domingo por la mañana.

Hasta ahora, no se han reportado víctimas ni lesiones.

Se han desplegado más de 15 licitaciones de incendios en el sitio, y se están realizando esfuerzos para controlar el incendio.

Se esperan más detalles.

