Gujarat celebrará la interacción antes de las vibrantes conferencias regionales de Gujarat







El gobierno de Gujarat está listo para organizar una reunión de interacción en Nueva Delhi el 4 de septiembre en el período previo a las próximas conferencias regionales vibrantes de Gujarat (VGRC).

Estas conferencias regionales reunirán a las partes interesadas nacionales e internacionales para mostrar las nuevas iniciativas de Gujarat destinadas a impulsar un crecimiento regional equilibrado y holístico, dijo un lanzamiento oficial.

Sobre la base del legado de la vibrante cumbre global de Gujarat (VGGS), el Gobierno de Gujarat está organizando cuatro conferencias regionales en el norte de Gujarat, Kutch y Saurashtra, el sur de Gujarat y el centro de Gujarat. Estas conferencias se centrarán en desbloquear el potencial distinto de cada región, identificar oportunidades específicas del sector y catalizar inversiones a nivel del suelo.

Primer ministro Bhupendra Patel Liderará la reunión de interacción de Nueva Delhi, que se ha estructurado en dos sesiones exclusivas, una con industriales y otra con jefes de misiones extranjeras y altos funcionarios del gobierno de la India.

Además del discurso especial del primer ministro Patel, la sesión de la tarde con industriales, seguida de una presentación detallada sobre VGRC por P Swaroop, IAS, comisionado de industrias, gobierno de Gujarat, y también experimenta un intercambio de capitanes de la industria.

Amardeep Singh Bhatia, IAS, Secretario, Departamento de Promoción de la Industria y el Comercio Interno (DPIIT), el Gobierno de India y Pankaj Joshi, IAS, Secretario Principal, Gobierno de Gujarat, también dará su discurso durante la sesión.

La sesión nocturna, dedicada a los jefes de misiones extranjeras y altos funcionarios del Gobierno de la India, también tendrá un discurso especial por parte del primer ministro Patel.

Esta sesión también incluirá una presentación sobre VGRC de Mamta Verma, IAS, Secretario Principal, Departamento de Industrias y Minas, Gujarat Gobierno, seguido de un discurso de Sudhakar Dalela, IFS, Secretario (ER), Mea y Pankaj Joshi, IAS, Secretario Principal, Gobierno de Gujarat.

Las vibrantes conferencias regionales de Gujarat (VGRC) servirán como plataformas para discusiones centradas en el sector, reuniones B2B/B2G, programas de desarrollo de proveedores, reuniones de vendedor inversa, ferias/exposiciones comerciales, redes y reconocimiento de MSMES y artesanos. Estas iniciativas están diseñadas para conectar aspiraciones regionales con ambiciones globales, reafirmando la posición de Gujarat como el motor de crecimiento de la India.





Fuente