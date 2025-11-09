Gujarat: ATS frustra un presunto complot terrorista y arresta a tres personas, incluido un médico







El Escuadrón Antiterrorista de Gujarat (ATS) arrestó a tres hombres, incluido un médico, por presuntamente planear un ataque terrorista con armas y productos químicos tóxicos, un oficial dijo el domingo, informó el PTI.

Según el ATS DIG Sunil Joshi de Gujarat, los sospechosos (uno de Telangana y dos de Uttar Pradesh) estaban en Gujarat para intercambiar armas y habían conspirado para utilizar un veneno mortal, la ricina, en su ataque planeado. Los acusados ​​también afirmaron que su responsable estaba enviando envíos de armas a través de la frontera con Pakistán utilizando drones, informó la agencia de noticias el domingo.

A partir de un aviso, el equipo ATS detuvo al Dr. Ahmed Mohiyuddin Saiyed, residente de Hyderabad, Telangana, cerca de Adalaj en Gandhinagar, el 7 de noviembre.

Los agentes le incautaron dos pistolas Glock, una pistola Beretta, 30 cartuchos de carga y cuatro litros de aceite de ricino, según el PTI.

Durante el interrogatorio, Saiyed supuestamente admitió que había estado planeando actividades terroristas y que había recogido las armas en un lugar aislado en Kalol, distrito de Gandhinagar. Según informes, su interlocutor, identificado como Abu Khadija, un ciudadano afgano vinculado al Estado Islámico en la provincia de Khorasan (ISKP), estuvo en contacto con personas en PakistánDijo Joshi, según el PTI.

«Para ejecutar un gran ataque terrorista, Saiyed, que tiene un título MBBS de China, había comenzado a producir un veneno altamente letal conocido como ricina. Ya había iniciado la investigación, adquirido el equipo y los materiales necesarios e iniciado el proceso químico», añadió Joshi, informó el PTI.

La ATS describió a Saiyed como «altamente educado y radicalizado» y dijo que planeaba recaudar fondos y reclutar personas para una conspiración terrorista más amplia, informó la agencia de noticias.

Según la información recuperada del teléfono móvil de Saiyed, la ATS también arrestó a dos proveedores de armas, Azad Suleman Sheikh y Mohammad Suhail Mohammad Saleem, ambos de Uttar Pradesh. Fueron detenidos en el distrito de Banaskantha después de supuestamente abastecerse de armas en Hanumangarh, Rajastány entregárselos a Saiyed, según el PTI.

La investigación reveló además que el trío había llevado a cabo un reconocimiento de lugares sensibles en Lucknow, Delhi y Ahmedabad. El acusado afirmó que su responsable utilizó drones para transportar armas a través de la frontera con Pakistán.

Los tres han sido acusados ​​en virtud de la Ley (Prevención) de Actividades Ilícitas (UAPA), la Bharatiya Nyay Sanhita y la Ley de Armas. Saiyed ha estado bajo custodia del ATS hasta el 17 de noviembre, mientras que los otros dos debían comparecer ante el tribunal el domingo.

Se sigue investigando si los sospechosos tienen vínculos directos con el ISKP. Guyarat ATS se coordina con otros estados para investigar más a fondo el caso.

(con entradas PTI)





