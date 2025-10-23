Guión de Frankenstein de Guillermo del Toro: Cómpralo online

Si compra un producto o servicio revisado de forma independiente a través de un enlace en nuestro sitio web, Variety puede recibir una comisión de afiliado.

El guión de guillermo del toroEs muy esperado “frankenstein” ya está disponible para reservar en línea, ofreciendo a los fanáticos y entusiastas del cine una visión poco común de la reimaginación gótica del director del cuento clásico de Mary Shelley.

Si bien no es raro que los guiones aparezcan después del estreno de una película, es raro que un director del calibre de Del Toro ponga su guión a disposición del público tan cerca de su debut. El lanzamiento ofrece una mirada detrás de escena a la combinación característica de horror, mitología y melancolía del cineasta, temas que han definido su carrera ganadora del Oscar en películas como “La forma del agua” y “El laberinto del fauno”.

La reimaginación gótica de Del Toro de la historia de Shelley está protagonizada por Oscar Isaac como el brillante científico que desafía los límites de la vida y la muerte al crear un ser a partir del material de la muerte. Su lamentable creación, interpretada por Jacob Elordi, despierta no sólo con vida, sino también con una conciencia que no se puede matar, y lo atormenta con la crisis existencial que enfrentamos todos.

en su reseña de la película, Variedad El crítico de cine Peter Debruge escribió que «esta última adaptación se acerca más a las intenciones del autor que cualquier versión anterior llevada a la pantalla».

Del Toro había estado desarrollando una adaptación de “Frankenstein” durante décadas antes de que Netflix finalmente diera luz verde. En Variedades historia de portada Para el Festival de Cine de Venecia, el director ganador del Oscar explicó que «el discurso habitual de Frankenstein tiene que ver con la ciencia que salió mal. Pero para mí, se trata del espíritu humano. No es una advertencia: se trata del perdón, la comprensión y la importancia de escucharse unos a otros».

Netflix le dará a “Frankenstein” un estreno limitado en cines que califica para premios el 17 de octubre, y su debut en transmisión se realizará el 7 de noviembre.

Reserva el guión de “Frankenstein” aquí.