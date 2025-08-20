Guillermo del Toro sobre el presupuesto de Frankenstein, el lanzamiento teatral y dos películas

Guillermo del Toro‘s «Frankenstein«Tiene todos los elementos que hicieron que la novela gótica de Mary Shelley sea tan escalofriante. Hay una bestia descomunal, cuyo cuerpo está reunido a partir de los cadáveres de otros hombres. Hay un inventor obsesivo, que descubre una manera de crear vida de la muerte, solo para experimentar las violentas consecuencias de su ambición. Y hay catacómetos de espeluz Sin embargo, Frankenstein adopta su mayor creación.

«Ridículo que parezca, lo veo como una biografía de estos personajes», dice. «En mi película, se trata del linaje del dolor familiar».

Sí, este «Frankenstein» es un drama familiar tanto como es una característica de criatura. Examina cómo el vencedor Frankenstein (Oscar Isaac) fue moldeado en un científico precipitante por su padre opresivo (Charles Dance), solo para convertirse en un padre abusivo de su «hijo», la criatura (Jacob Elordi), cuando se decepciona con lo que ha hecho. Netflix está respaldando la epopeya de $ 120 millones y la lanzará en los cines para una carrera exclusiva de tres semanas el 17 de octubre antes de debutarlo en la transmisión el 7 de noviembre. En un momento en que la mayoría de las películas de género se hagan a bajo precio, Netflix apuesta a que «Frankenstein» de Del Toro será un éxito entre los suscriptores y los votantes de los Oscar.

«Guillermo ha pensado en hacer esta película desde que era un niño», dice Bela Bajaria, director de contenido de Netflix. «Es lo que lo hizo querer ser un cineasta en primer lugar. Quiere explorar lo que significa ser un monstruo y un ser humano».

Antes del debut en Venecia de «Frankenstein», Del Toro habló con Variedad Acerca de lanzar Isaac y Elordi, crear el aspecto del monstruo y finalmente dar vida a su proyecto de pasión en la pantalla.

¿Es «Frankenstein» realmente varias décadas en la creación?

Absolutamente. Tomó 30 años. Es una película que quería hacer antes de tener una cámara. Está el ADN de «Frankenstein» en «Chronos», en «Blade Two», en «Hellboy». Y lo estábamos desarrollando en Universal antes de que fallecieran. Lo lanzé a todas partes. Ha sido mi Monte Everest escalar.

¿Qué tiene la historia que te paralizó tanto?

Cuando vi a la ballena James «Frankenstein» cuando era niño, vacié por completo mi alma en la criatura. Pensé: «Ese soy yo». Fue un momento religioso y espiritual para mí. Cuando era niño, era muy católico, y pensé que estaba viendo un santo o una figura de mito que me representaba. Incluso a esa temprana edad, sentí: «Dios mío, esto es tan relajante para ver a la criatura y su inocencia». Era un extraño. No encajaba en el mundo. Estaba fuera de lugar de la misma manera que me sentía cuando era niño.

Es interesante que lo llames «relajante». ¿No pensaste en eso como una película de miedo?

No, no lo hice. Es una historia como Pinocho, sobre una criatura creada por su padre y arrojada al mundo, en el extremo profundo de la piscina. Intenta aprender a nadar no ahogándose. «Frankenstein» es una canción de la experiencia humana. Es la historia de un padre y un hijo. Hay gran parte de mi propia biografía en el ADN de la novela y en el ADN de las películas.

En Was Ways ¿Está tu biografía envuelta en la historia de Frankenstein?

De todas las formas posibles. Me relaciono con la historia sobre cómo incluso si algunas lesiones en su familia han pasado de generación en generación, siempre tiene la oportunidad de curarlo. Puedes escuchar y aprender de él. También me gusta la idea de que la belleza no es algo que existe solo en lo que la gente piensa que es bueno o hermoso, sino en la pureza de la existencia. En el mundo de los insectos, por ejemplo, hay cosas que son hermosas que también pueden ser salvajes y mortales de un momento a otro. Eso es como esta historia.

Leí en alguna parte que pensaste en hacer esto como una miniserie. ¿Eso es cierto?

No, no pensé en eso como una miniserie. Lo pensé como dos películas. Originalmente quería hacer la misma película desde dos puntos de vista y contradecir lo que habías visto en la primera película con la segunda. Pero decidí que era mucho mejor tener una película donde hay un momento de bisagra poco después de la creación, donde cambia la perspectiva y sigues a la criatura en sus viajes después de seguir a Victor durante la primera parte.

¿Por qué pensaste en Oscar Isaac para el papel de Victor Frankenstein?

Quería que la película no se sintiera como una cosa del pasado, sino muy moderna, vibrante y viva con preguntas de hoy. Visualmente, quería una era victoriana que estuviera llena de color y barro, vapor y tierra y ciencia de vanguardia. No quería tener un científico loco. Quería hacer este tipo de genio de estrellas de rock, y Oscar tiene toda la arrogancia y el poder seductor súbdico que Victor, en mi mente, tenía. Es como una estrella de rock byronic. Y también hicimos eso con el armario; Estampamos su guardarropa después de Londres alrededor de los años 60 y 70. Son muchos sombreros de borde anchos, pantalones de campana, tacones en los zapatos. Si lo vieras caminando en Soho con Mick Jagger y Twiggy, dirías: «Ahí va otra estrella de rock». Oscar también tiene una humanidad profunda. Puede ser seductor y tiene una forma felina de moverse que te hace entender cómo podría atraer a los patrocinadores financieros para sus experimentos.

Originalmente se suponía que Andrew Garfield interpretaba a la criatura. Después de abandonar, ¿qué te hizo pensar en Jacob Elordi?

Vi «Saltburn», y me encantó su inocencia y apertura. Él interpreta a la víctima de un personaje tipo Tom Ripley, y pensé que lo interpretó con mucho alcance. Su personaje también era capaz de ser de clase alta y cruel. Los ojos de Jacob están tan llenos de humanidad. Lo arrojé por sus ojos.

¿Cómo decidiste el aspecto de la criatura?

Desde que comencé a dibujar a la criatura a fines de los años 70 y principios de los 80, sabía que no quería cicatrices simétricas y no quería suturas o abrazaderas. Lo que pensé que era muy interesante era hacerlo como un rompecabezas. Quería que se viera hermoso, como algo de recién nacido, porque muchas veces, Frankenstein entra en el marco y parece una víctima de accidentes. Pero Víctor es tanto un artista como un cirujano, por lo que los recortes tuvieron que tener sentido estético. Siempre pensé en él como hecho de Alabaster. Nunca entendí algo sobre las otras versiones; ¿Por qué Víctor usa tantas piezas de tantos cuerpos? ¿Por qué no resucita a un tipo que tuvo un ataque al corazón? Y la respuesta para mí fue, ¿qué pasa si los cuerpos provienen de un campo de batalla? Luego necesita encontrar una manera de unir los cadáveres de una manera armoniosa.

Disparaste esto en sets masivos y usaste muchos efectos prácticos en lugar de CGI. ¿Por qué tomaste esa decisión?

Es extremadamente importante para mí mantener viva la realidad de la artesanía cinematográfica. Quiero sets reales. No quiero digital. No quiero ai. No quiero simulación. Quiero la artesanía a la antigua. Quiero personas pintando, construyendo, martillear, enlucir. Entro y pinto accesorios yo mismo. Superviso la construcción de los sets. Hay una belleza operística cuando construyes todo a mano. Sientes que te arrastran por el trabajo de cientos de personas.

¿Qué costó esta película y cuánto tiempo tardó en filmar?

Tomó alrededor de 120 días y costó alrededor de $ 120 millones. Cualquiera que sea el presupuesto que obtenga, siempre digo que debería parecer que cuesta el doble. «Shape of Water» se hizo por $ 19.3 millones y quería que se pareciera a una película de $ 50 millones. «Pacific Rim», que costó $ 190 millones, quería que se pareciera a $ 400 millones. Creo que es mi deber fiduciario como productor, y mi deber artístico como director, tener mis ambiciones siempre exceder el presupuesto.

Quería preguntarte sobre la escena de nacimiento del monstruo. Es un momento cultural y cinematográfico icónico. ¿Cómo lo abordaste?

Casi nadie muestra la creación del monstruo. Todos muestran truenos, y el monstruo ya está juntos. Y pensé, si estás siguiendo una estrella de rock, quieres filmar el concierto. Entonces, en lugar de hacer que sea horrible que él esté uniendo todas estas cosas de los cuerpos, lo convertí en un vals. Lo convirtí en una diversión alegre, una especie de concierto loco. Está corriendo por el laboratorio, juntando este cuerpo, agarrando esta parte y colocándolo aquí o allá. ¿Y dónde podríamos poner el laboratorio? Bueno, las torres de agua eran edificios monumentales en el pasado. Y pensé: «Vamos a decirlo allí». Uno de los secretos de diseño de un conjunto es que necesita cambiar. Si lo visita más de cuatro o cinco veces, debe sentirse diferente cada vez. De lo contrario, se vuelve aburrido. Se convierte en un corte del apartamento de Seinfeld. Entonces, para hacer eso, tengo que pensar en elementos de diseño de luz y set, y pensé que una gran ventana le dará la luz fría de la mañana y luego te disfruta al atardecer más tarde en el día. Pude pensar en cuatro columnas para llevar la energía. Se ven verdes y de cobre, pero cuando se encienden se convierten en cuatro líneas de rojo brillante.

Usted dijo que cuando era niño, se relacionó con el monstruo. Pero cuando vi la película, hay todas estas escenas de Victor dibujando a la criatura. Me hizo pensar en ti y en cómo diseñas los monstruos en tus películas. ¿Viste a algunos de ti también en Victor?

Muchísimo. Para mí, Victor también es director de cine, y Harlander [his patron, who is played by Christoph Waltz] es el estudio. Él dice: «Te daré lo que quieras». Y luego dicen: «Bueno, excepto esta cosa. Tienes toda la libertad que necesitas, pero no puedes hacer eso». No me disgustan los personajes de mis películas. Intento entenderlos a todos. Todo el mundo tiene fallas. Vivimos en un momento en el que la falibilidad es casi un pecado. Pero es importante que Victor comete algunos errores cardinales, y la criatura comete errores cardinales. Al final de la película, si hicimos nuestro trabajo correctamente, entiendes por qué lo hicieron cometieron esos errores.

¿Viste algún paralelo con IA u otras tecnologías y la creación del monstruo, quién es este logro tecnológico que en última instancia es incontrolable?

No para mi. El discurso habitual de «Frankenstein» tiene que ver con la ciencia que salió mal. Pero para mí, se trata del espíritu humano. No es una historia de advertencia: se trata de perdón, comprensión y la importancia de escucharse.

Debido a que Netflix está haciendo esta película, más personas la transmitirán que verla en la pantalla grande. Dado que estás pintando en un vasto lienzo, ¿eso te molesta?

Bueno, obtendremos el lanzamiento teatral más grande que Netflix da sus películas. No sé el número exacto, pero son tres semanas exclusivamente y luego puede permanecer en los cines por más tiempo. Y Netflix también lo lanzará en medios físicos, tal como lo hicieron con [del Toro’s 2022 stop-motion film] «Pinocho». La experiencia teatral es muy importante. Creo en ello. Pero si la elección es entre ser capaz de hacer que la película y que partes del lanzamiento sean teatrales y las porciones sean transmitidas o no hacer la película, esa es una decisión fácil de tomar. Para un cineasta, quieres contar tus historias.

Has luchado por gran parte de tu carrera para llevar esta historia a la pantalla. ¿Cómo es estar a punto de compartirlo con el mundo?

Siento que la película es muy elocuente en lo que está expresando. Si las personas están de acuerdo con su posición sobre el mundo, no tengo control. Una vez, un periodista le preguntó a Alfred Hitchcock: «¿Estás preocupado por la posteridad?» Y Hitchcock dijo: «¿Qué ha hecho por mí últimamente?» Me siento así por el futuro. ¿Qué ha hecho el futuro por mí últimamente?