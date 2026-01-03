Guillermo del Toro sobre cumplir su sueño de hacer ‘Frankenstein’

El Festival Internacional de Cine de Palm Springs apuesta por “frankenstein«: director guillermo del toro y el elenco de la película Jacob Elordi, Oscar Issac y Mia Goth recibirán el Premio Visionario 2026 en los Premios Internacionales de Cine de Palm Springs el 3 de enero. El Premio Visionario, que rinde homenaje al cine que rompe fronteras. El premio se entrega conjuntamente por primera vez a un director y un elenco en reconocimiento a su colaboración excepcional.

Al día siguiente, el 4 de enero, del Toro recibirá el Premio al Impacto Creativo en la Dirección en un brunch especial.

Llevar “Frankenstein” a la pantalla grande ha sido el sueño de toda la vida del cineasta, quien ha tenido una profunda conexión con la historia desde que leyó el clásico de Mary Shelley a la edad de 11 años.

Hablando recientemente en una conversación con el director Jason Reitman, del Toro dijo: «Toda mi vida he estado apuntando a esta película. Todos los 50 años de artesanía, pensamiento, reflexión temática, todo. Es una fusión del libro, mi vida y lo que sé sobre el movimiento romántico».

Los signos de su conexión con “Frankenstein” son evidentes en su realización cinematográfica, con elementos de la historia presentes en sus películas “Cronos” y “Pinocho”. En sus propias palabras, el romance gótico de 2016 “Crimson Peak” fue un “ensayo general” de “Frankenstein”.

Con su historia, del Toro deconstruye el mito de “Frankenstein” y, en lugar de retratar a la criatura como un monstruo de terror, como lo han hecho otros cineastas antes que él, crea un ser gentil, inocente y puro interpretado por Elordi. Isaac asume el papel del Dr. Victor Frankenstein, el científico que se obsesiona con conquistar la muerte. En la película, Victor construye un gran laboratorio y construye su criatura usando partes de soldados muertos.

A lo largo de “Frankenstein”, del Toro emplea varios motivos. La religión juega un papel importante en la película y plantea la pregunta: ¿Puede el hombre interpretar a Dios? Visualmente, del Toro utiliza un diseño circular para simbolizar la narrativa circular. El color también juega un papel clave en la película, siendo el rojo, el blanco y el azul las opciones dominantes.

«Seguimos los experimentos de Víctor en el laboratorio, que tienen el lenguaje del rojo y reflejan la brutalidad de Víctor como un artista cuyas notas musicales resultan ser anatómicas», dijo del Toro. Variedad. “Víctor y Isabel [Goth] «Son los únicos que vestirán de rojo porque Elizabeth es la figura materna, en cierto sentido, y Víctor está en busca de la vida eterna porque su madre murió», agrega. «Todos estos elementos entran en juego con el color y la dirección de arte».

Mientras Victor construye su laboratorio y ensambla la criatura, las distintas etapas de su creación se retratan meticulosamente.

Las costuras sin costuras y los diferentes colores del cuerpo de la criatura reflejan cómo Víctor lo ha reconstruido a partir de partes del cuerpo encontradas en el campo de batalla. “Para cuando la Criatura sea revelada, [the audience] «Ya habrás visto las cosas que lo hacen único», dice del Toro. «Parece un recién nacido, no una víctima de la UCI. Y eso es importante”.

“Frankenstein” de Del Toro es todo menos una historia de terror. Plantea preguntas y termina con una nota de perdón.

“La pregunta del libro es: ¿Qué nos hace humanos y por qué estamos aquí?” explica del Toro. El perdón y la aceptación, afirma, son valores que estamos perdiendo cada vez

día. «La película espera provocar emociones a partir de un texto que tiene 200 años porque nos dice que deberíamos saber más», añade.

En cuanto a la conmovedora frase de la Criatura, «Te perdono», del Toro reflexiona: «Es el que no escuchamos con suficiente frecuencia».