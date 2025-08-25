Guillermo del Toro set como director artístico invitado para AFI Fest 2025

American Film Institute (AFI) ha anunciado que el cineasta ganador del Premio de la Academia Guillermo del Toro servirá como director artístico invitado para Fiesta AFI 2025. El festival de este año es presentado por Canva y se llevará a cabo en Los Ángeles del 22 de octubre al 26 de octubre en los teatros chinos de TCL.

«Guillermo del Toro es uno de los grandes campeones de la forma de arte: un cineasta visionario, un cinefica apasionada y un incansable defensor de la narración audaz y original», dijo Bob Gazzale, presidente y CEO de AFI. «Como director artístico invitado de AFI Fest, aporta una perspectiva singular que inspirará al público de todas las generaciones».

Los directores artísticos invitados anteriores para AFI Fest incluyen a Pedro Almodóvar, Bernardo Bertolucci, Ava DuVernay, Greta Gerwig, David Lynch y Agnès Varda.

AFI Fest abrirá el festival de este año con «Springsteen: Entread Me From Nowhere», protagonizada por Jeremy Allen White y escrito para la pantalla y dirigido por Scott Cooper. El 39a edición del festival contará con una selección curada de estrenos de alfombra roja, proyecciones especiales, cine mundial, documentales y cortometrajes.