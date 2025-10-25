Guillermo del Toro ‘preferiría morir’ antes que usar IA generativa en películas

Durante una reciente reunión con NPR, guillermo del toro Afirmó que “preferiría morir” antes que utilizar inteligencia artificial, “particularmente IA generativa”, en cualquiera de sus futuras películas. Comparó la creciente fascinación cultural que rodea a la controvertida tecnología con la «arrogancia» mostrada por el loco literario titular en su netflix adaptación de “frankenstein.”

“La IA, en particular la IA generativa, no me interesa ni me interesará nunca”, dijo Del Toro. “Tengo 61 años y espero poder seguir desinteresado en su uso hasta que me muera… El otro día, alguien me escribió un correo electrónico y me dijo: ‘¿Cuál es su postura sobre la IA?’ Y mi respuesta fue muy breve. Dije: ‘Preferiría morir’”.

El director de “El Laberinto del Fauno” explicó que los verdaderos peligros no están en la tecnología en sí, sino en la “estupidez natural”, que podría impulsar el mal manejo de la IA. Añadió que la “estupidez natural” es lo que impulsa “la mayoría de las peores características del mundo”. Continuó conectando el personaje de Victor Frankenstein con aquellos que están a la vanguardia del desarrollo de la IA.

“Yo sí quería que tuviera la arrogancia de Víctor [Frankenstein] ser similar en algunos aspectos a los tech bros», dijo. «Es un poco ciego, crea algo sin considerar las consecuencias y creo que tenemos que hacer una pausa y considerar hacia dónde vamos».

“Frankenstein” de Del Toro, adaptación de la novela homónima de Mary Shelley de 1818, está protagonizada por Jacob Elordi, Oscar Issac, Mia Goth, Christoph Waltz y Ralph Ineson. La película llega a Netflix el 7 de noviembre.