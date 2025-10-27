Guillermo del Toro honrado con el Premio Sloan de Ciencia en Cine de SFFILM

En asociación con la Fundación Alfred P. Sloan, guillermo del toro recibirá el Premio Sloan Science in Cinema de SFFILM el 12 de noviembre por su última película, “frankenstein.”

El premio celebra la representación de temas o personajes científicos en un largometraje narrativo y va acompañado de un premio en efectivo de 20.000 dólares.

En su última adaptación, del Toro reinventa el clásico cuento “Frankenstein” de Mary Shelley que cuenta la historia de un científico y la criatura monstruosa a la que da vida.

Oscar Isaac, Jacob Elordi, Mia Goth y Christoph Waltz protagonizan la película. Además de la entrega de premios, el mismo día se llevará a cabo una proyección especial de “Frankenstein” en el teatro AMC Kabuki 8 de San Francisco.

El programa del Premio Sloan Science in Cinema también incluirá una conversación en el escenario con el guionista y director del Toro, el diseñador de sonido Nathan Robitaille, el supervisor de efectos visuales Dennis Berardi, el jefe de diseño conceptual Guy Davis y la Dra. Jennifer Doudna, premio Nobel y co-inventora de la tecnología de edición de genes CRISPR.

“Frankenstein” se proyecta actualmente en cines selectos y se estrenará en Netflix el 7 de noviembre.

Lunes 27 de octubre

Spec-O-Ween regresa por cuarto año en Hollywood

Spec-O-Ween regresará por cuarto año en el Barnsdall Gallery Theatre de Hollywood el 30 de octubre. El programa de este año incluirá comedia de improvisación de Spec-Ond City Players, música en vivo de cuatro Spec Bands y una proyección especial de “House of Masks”, un cortometraje protagonizado por Atticus Jackson (“The Perfect Palm”), Domonique Brown (“Atype”) y Chelsea Darnell.

Las puertas se abrirán a las 6:30 p. m. y con un inicio oficial a las 7 p. m., Spec Labs alienta al público a hacer cosplay durante todo el evento.

Las entradas están a la venta en el Laboratorios de especificaciones sitio web, con entradas VIP que incluyen una camiseta Spec-O-Ween de edición limitada y un cartel firmado por el artista Jorge Gutiérrez.

Ganadores del concurso de guiones y películas de los premios del Festival de Cine de Austin

El Festival de Cine de Austin celebró su almuerzo anual de premios el 25 de octubre, donde reveló los ganadores del concurso de guiones y películas de este año. Se entregaron premios en 33 categorías, y los ganadores en las categorías de narrativa, documental y cortometrajes animados lograron la elegibilidad para el Oscar.

Los ganadores fueron seleccionados por paneles de creadores experimentados y profesionales de la industria. Varios de los premios vienen con oportunidades de becas de socios como Big Indie Pictures, The Donners’ Company, Starburns Industries y YMH Studios. Este año también se presentó el Wonder Project inaugural | Stand Together Fellowship, que otorga a un escritor una beca de escritura de guiones de un año con la tutoría del ex ejecutivo y productor de Marvel Jeremy Latcham. El ganador principal de la beca inaugural es Christopher Holt por su guión «27 Cows».

Consulte la lista completa de ganadores en el sitio web de la AFF aquí.