Guillermo del Toro en ‘Frankenstein’ y una comunidad cinematográfica

Guillermo del Toro No solo los monstruos directos los entienden.

El autor ganador del Oscar detrás de «The Shape of Water» (2017) y «Pan’s Labyrinth» (2006) ha construido una carrera que eleva el cine de género a través de historias de extraños incomprendidos. Pero con su tan esperada adaptación de «Frankenstein«, El cineasta mexicano ha vuelto a lo que él llama su origen creativo, y tal vez su película más personal hasta ahora.

«Para mí, el punto de origen era ‘Frankenstein'», dice Del Toro Variedad. «Esta no es una película de monstruos. Esta es una historia sobre lo que significa ser humano».

La versión de Del Toro sobre la novela de 1818 de Mary Shelley no es horror en el sentido convencional: es mito, metáfora y ópera. Después de décadas en el desarrollo, «Frankenstein» finalmente se estrenó en el Festival de Cine de Venecia para la curiosidad de Rapt, seguido de dos proyecciones sorpresa con entradas agotadas en Telluride. Ahora llega a Toronto, donde su extenso lenguaje visual y su núcleo emocional estarán en exhibición para el público de América del Norte.

La película está protagonizada por Oscar Isaac como el Dr. Viktor Frankenstein, Jacob Elordi como la criatura, Christoph Waltz en un misterioso papel secundario y Mia Goth en una actuación envuelta en secreto. Juntos, anclan lo que Del Toro llama un «concierto de rock gótico sobre soledad».

«Es íntimo y grandioso al mismo tiempo», dice. «Necesitaba sentir que el dolor, el amor y la ira podrían existir juntos».

En el corazón de «Frankenstein» está la actuación transformadora de Elordi como la criatura, casi irreconocible debajo de las elaboradas prótesis de la película.

«Una cosa que me encanta de esta criatura, especialmente cuando nació, es que es como un niño», dice Del Toro. «Está descubriendo el mundo de momento a momento».

Del Toro describe el movimiento de Elordi como una «gracia ballet», una fisicalidad que se hace eco de la creencia del director en los monstruos como seres de belleza tanto como el terror.

Pero mientras la tranquila presencia de Elordi impulsa el arco emocional, es el Viktor Frankenstein de Isaac lo que agrega el pulso volátil de la película.

«En términos de rango, que [Isaac] Llega a hacer y jugar en su carrera: puede subir, bajar, grandioso, íntimo «, dice Del Toro.» Trae esta furia, esta culpa, esta locura. Le da a la película sus latidos.

Del Toro ha estado tratando de hacer «Frankenstein» durante la mayor parte de su carrera. ¿Por qué ahora?

«He estado siguiendo a la criatura desde que era niño», dice. «Esperé a que la película se hiciera en las condiciones correctas, tanto creativamente como en términos de lograr el alcance para hacerlo diferente. Para hacerlo a una escala donde pueda reconstruir el mundo entero».

Ese mundo es inequívocamente del Toro: rico en textura, con amor detallado e incluso emocionalmente devastador. La oficio de la película, desde el diseño de producción y el maquillaje hasta la puntuación Elegiac de Alexandre Desplat, ya está dibujando premios.

«Esta película no tiene sus golpes», dice Del Toro. «Hay una brutalidad. Pero también hay gracia. Y tal vez ese es el punto, que ambos pueden existir en el mismo cuerpo».

Aún así, la recepción se ha mezclado: un puntaje del 81% en Rotten Tomatoes y reacciones divididas fuera de Venecia y Telluride Mirror Lo que sucedió con el «Alley» de Del Toro (2021). Esa película, aunque vista como un bajo rendimiento de taquilla, todavía obtuvo cuatro nominaciones al Oscar, incluida la Mejor Película. «Frankenstein» podría seguir un camino similar.

Netflix ya lo está posicionando como uno de sus principales contendientes de premios este año, junto con «Jay Kelly» de Noah Baumbach y «A House of Dynamite» de Kathryn Bigelow. Con sus ricas actuaciones estéticas y vividas, «Frankenstein» tiene el potencial de hacer una gran actuación en varias razas artesanales.

Nunca deja que la naturaleza «divisiva» de sus películas lo deprima, de la misma manera que no lo deja paralizarlo cuando una de sus muchas ideas no se vuelve verde.

«He escrito 30 guiones e hice 13 películas», dice Del Toro. «Cuando una película no avanza, le digo a mi equipo: ‘Fue una buena práctica’. Y al final, si todo lo que tenía que hacer fue 13 películas, eso es 13 más de lo que muchos otros pueden hacer en su vida «.

La generosidad artística de Del Toro se corresponde con su profunda lealtad a la comunidad cinematográfica.

«Si [young filmmakers] Necesito tres días de mí para ver su película y dar comentarios, se los daré «, dice.» Todos los domingos, muchos de mis colegas nos reunimos y pintan. No hay conversación de la industria. Solo pinta. Hago quesadillas, y esa comunidad es vital para la supervivencia de nuestro negocio «.

Esa generosidad, junto con su visión cinematográfica, lo ha convertido en una de las figuras más queridas de Hollywood; Algo que un publicista agresivo no puede comprarte en esta ciudad.

«Frankenstein» es la historia de un ser creado, luego descartado. De ira nacida del abandono. Pero también se trata de asombro, sobre la posibilidad de amor en un mundo que se niega a darlo.

«La gente piensa que los monstruos dan miedo», dice Del Toro. «Pero solo están tratando de sobrevivir en un mundo que no los ama».

Al igual que el hombre anfibio en «La forma del agua» o los niños fantasmas en «The Devil’s Backbone», la criatura es aterradora y tierna, una figura de tragedia envuelta en el espectáculo.

Y tal vez, como su creador, este monstruo finalmente podría encontrar el amor que merece.

«Frankenstein» se estrena en el Festival de Cine de Toronto el lunes 8 de septiembre.