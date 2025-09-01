Guillermo del Toro elogia a Kim Novak mientras Vertigo Star recibe el Premio Venecia

«Vértigo» estrella Kim Novak fue honrado con un león de oro para el logro de por vida el lunes en el Festival de Cine de VeneciaDonde la solitaria diva de Hollywood hizo su primera aparición pública en décadas desde que dejó el centro de atención a mediados de la década de 1960.

Fue recibida con una ovación prolongada cálida antes de que Guillermo del Toro subiera al escenario para dar un tributo brillante.

Novak, 92, became the world’s top box office draw during the late ’50s and early ’60s thanks to films now considered classics such as Joshua Logan’s “Picnic” (1955), Otto Preminger’s “The Man with the Golden Arm” (1955), George Sidney’s Pal Joey (1957) and, of course, Alfred Hitchock’s “Vertigo” (1958), in which she plays dual characters in El papel de su vida.

Después de enumerar con los principales directores con los que trabajó Novak, Del Toro destacó los aspectos individuales de su carrera que más lo llamaron: «Lo más impresionante es el hecho de que era capaz de proyectar fragilidad, poder, misterio. Aparecer. Aparecer, entrañable, dinámico, mítico y fenomenal. Y con todas esas maravillosas actuaciones de detención, siempre tuvo un poco de cálido, un poco de heartbreak y un poco de ratister y fenomenal.

Del Toro agregó: «Con el tiempo, ella hizo sus actuaciones suyas. Sorprendentemente, también eligió reducir la velocidad, tomar un descanso en la cima de sus poderes y buscar el cumplimiento personal que cría caballos y como letrista y pintor».

En 1966, la estrella de Hollywood se retiró de la actuación y se retiró a su rancho en Oregon para dedicarse a la pintura y a sus caballos, solo trabajando esporádicamente en el cine desde entonces.

«¡Oh, Dios mío! Esto es tan hermoso», dijo el Novak visiblemente conmovido. «Estoy recibiendo esto. Pero es lo mismo que si lo fueras», dijo, señalando hacia la audiencia. Entonces ella exclamó: «¡Tú eres yo!»

«En primer lugar, me gustaría agradecer a los dioses. [for me] Para obtener esto ”, agregó Novak.

«Quiero agradecer a mi papá por ser mi brújula moral», agregó. «Y mi madre. Era muy tímido y ella me hacía mirar en el espejo y hacerme decir: ‘¡Eres el capitán de tu propio barco!’ Eso es algo que creo que todos necesitamos decir.

Como parte del tributo, Venecia estrenó la película biográfica documental «Vértigo de Kim Novak», dirigida y escrita por Alexandre O. Philippe. El Doc combina imágenes de archivo raras con reflejos personales de Novak y se destaca en su solitaria vida a lo largo del río Wild Rogue River de Oregon, rastreando «su camino desde el icono de cine de mediados de siglo hasta artistas ferozmente privados», como lo expresa la sinopsis del doctor.

«Realmente se trata de las espirales en su vida», dijo el director durante una conferencia de prensa antes de la ceremonia de premiación. «De hecho, si realmente quieres entrar en ella, la película tiene una estructura espiral. Al final de cada acto volvemos a esta idea de por qué dejó a Hollywood; pero al final de cada acto es una razón diferente».

Entonces, ¿por qué Novak aceptó ser parte de «Vértigo de Kim Novak»?

«Quería que tuviera un prisionero de guerra más en su vida», dijo Sue Cameron, gerente y amiga cercana de Novak, que también se desempeña como productora ejecutiva del doctor. «No fue fácil, en realidad. Pero ella se sintió segura con él [Philippe]Entonces ella dijo que sí «.

«Es un desafío», agregó el productor de «Vértigo de Kim Novak», Terri Piñon, sobre llevar a Novak a Venecia para el tributo y el lanzamiento del doctor, que será seguido por una aparición en el Festival de Cine Americano de Deauville en Francia. «Ella quiere estar en casa con sus caballos y sus perros. Pero está dispuesta a ayudar al equipo de cine y estar aquí».

Cameron señaló que Novak todavía hace ejercicio con pesas todos los días.

«Ella tiene un rancho de 13 acres con tres islas y caballos. Madea los caballos, camina alrededor de los prados. No se rinde. Este no es alguien que actúa de su edad. Y está decidida a no aceptar su edad», continuó Cameron. «¡Estaba trabajando con pesas esta mañana!»