Guillermo del Toro elogia a Bong Joon Ho y Park Chan-Wook en Busan

Guillermo del Toro elogios de los cineastas coreanos Bong Joon Ho y Park Chan-Wook durante una conferencia de prensa en el Festival Internacional de Cine de BusanDibujando paralelos culturales entre Corea y México mientras discutía su película «Frankenstein».

«Estoy muy asombrado por el Director Bong y el Director Park, porque traen el caos, el ridículo, lo sublime, lo poético y lo horrible, todo en la misma película», dijo Del Toro, señalando los «Memories of Murder» de Bong como ejemplar de la voz única del cine coreano. «No es un procedimiento estadounidense sobre un delito: es una meditación existencial y profunda y una investigación imperfecta de la policía imperfecta que son corruptas».

Del Toro citó un «gran parentesco» con Bong y elogió a su «el anfitrión» y sus diseños de monstruos. «Lo usa para hablar sobre la Sociedad de Corea y la vida familiar de Corea. Así que está hablando específicamente de la cultura, que es lo que hago».

El cineasta ganador del Oscar expresó una admiración particular por Park Chan-Wook. «El director Park, para mí, es uno de los románticos existenciales más bellos, desesperados del cine», dijo. «Es muy raro encontrar un cineasta romántico, y con esto no me refiero a Fabio llevando a una dama en sus brazos. Me refiero a un hombre que cree en la fatalidad, la penumbra, la oscuridad existencial del romanticismo. Es un alma gemela en ese sentido».

El director enfatizó el compromiso del cine coreano con la especificidad cultural sobre el atractivo comercial. «Hay una posición sobre el género que no los hace comerciales para un mercado estadounidense. Los hacen exclusivos de Corea», señaló, y agregó que ve películas coreanas «cada vez que quiero sentirme un poco más vivo».

Del Toro citó películas, incluidas «I Ve the Devil» y «Train to Busan» como ejemplos del vigor del cine coreano, elogiando a los cineastas de la nación por evitar la «idea maniquea del bien y el mal que a menudo emplea el cine estadounidense».

El director también estableció conexiones entre su propio trabajo y el cine de género coreano, señalando cómo usan monstruos y elementos de género para explorar la identidad cultural. «Cuando dicen: ‘¿Qué tiene de mexicano de tus películas?’ Yo, soy muy mexicano, y mis películas tienen la misma inclinación ”, dijo.

Hablando sobre su adaptación de «Frankenstein», Del Toro lo describió como profundamente autobiográfico, filtrado a través de su perspectiva mexicana católica de 60 años, bastante diferente del punto de vista en inglés protestante de Mary Shelley. La película explora temas de perdón e imperfección que el Director ve como cada vez más relevante.

«Vivimos en una época en la que hemos polarizado todo en completamente bueno o completamente malo, y no hay oxígeno para la humanidad en esos dos lados», dijo Del Toro. «Todos existimos en el medio».