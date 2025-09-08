Guía para ver transmisión en vivo del lanzamiento de la serie iPhone 17

Yakarta, Viva – American Technology Giant (EE. UU.) Manzana Realizará un gran evento de lanzamiento titulado ‘Awe Dropping’ el 9 de septiembre de 2025.

El evento que se celebró en Steve Jobs Theatre, Apple Park, Cupertino, California, será un lugar para anuncios de línea iPhone 17 Serie que consiste en iPhone 17, iPhone 17 Air, iPhone 17 Proy 17 Pro Max.

Luego, otros dispositivos también se introducirán al público como AirPods Pro 3, Apple Watch Series 11, Apple Watch Ultra 3 y Watch SE 3, así como las últimas características de inteligencia artificial (IA).

Acerca de las características de IA, se espera que Apple anuncie una integración más profunda con Apple Intelligence, aumento en Siri y dispositivos futuros teaser, como el último 4K Apple TV.

A pesar de que solo puede ser asistido por la invitación, la comunidad mundial también puede ver el evento en línea, que se transmitirá el 9 de septiembre a partir de las 10:00 hora de EE. UU., O el 10 de septiembre de 2025 a las 01.00 de la madera de la mañana.

La sociedad puede ver el evento en este evento a través de varios dispositivos modernos. Para los dispositivos de Apple, se aconseja a las personas que usen dispositivos como iPhone 7 o más reciente, la quinta generación de iPad, el iPod Touch de la séptima generación o a través de Safari en iOS 12 o versiones más nuevas.

Para la mejor experiencia en la televisión, se aconseja a las personas que usen la función AirPlay, canalizando programas de iPhone/iPad a dispositivos como Apple TV o Smart TV que admite AirPlay 2, para crear un teatro de lanzamiento privado en casa.

Mientras que en los dispositivos Android, las personas interesadas pueden ver este programa de Apple a través del canal oficial de Apple en YouTube, por lo que es la opción más fácil para los usuarios fuera del ecosistema de Apple.

La comunidad solo necesita hacer clic en el conjunto de recordatorio para recibir una notificación cuando comience el evento. Además, la transmisión también está disponible a través del sitio web oficial de Apple y la aplicación Apple TV, como otra alternativa si hay obstáculos en YouTube.

Sin embargo, si no puede verlo en vivo, Apple generalmente proporciona grabaciones de eventos dentro de unas pocas horas después de que se complete el lanzamiento. Se puede acceder a los registros de este evento a través de la página oficial del sitio de eventos de Apple, el canal oficial de YouTube de Apple y la aplicación Apple TV en el evento especial.