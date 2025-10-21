Guía de recibos de automóviles, precios de Vespa y atascos de tráfico en Yakarta

Jacarta – A partir de esta semana, lunes 20 de octubre de 2025, Viva Automotriz Llega con interesantes novedades que actualmente están en el punto de mira en el mundo de los vehículos. De la guía completa para hacer recibo compra y venta de automóviles legítimos, la última lista de precios de Vespa para un estilo de vida premium, hasta el sorprendente hecho de que las licencias laborales son la principal causa de los atascos de tráfico en Yakarta, ¡aquí están los tres artículos más populares de hoy que debe leer para mantenerse actualizado!

Lea también: La vuelta a casa del trabajo es la causa de los atascos en Yakarta



1. Cómo hacer un recibo de compra y venta de coche correcto y legal

Lea también: Pramono afirma que los atascos de tráfico en Jalan TB Simatupang han disminuido



El recibo de compra y venta del automóvil debe incluir la identidad del vendedor-comprador, los datos completos del vehículo como marca, tipo, número de placa, bastidor, motor, así como el monto de la transacción en números y letras, firmado en un Rp. Sello de 10.000 con fuerza legal. Este documento es importante para el proceso de transferencia de nombre en Samsat y para prevenir disputas de propiedad en el futuro. Leer más.

2. ¿Quieres comprarte una Vespa? Esta es la lista de precios completa para octubre de 2025

Lea también: Las reparaciones de los peajes provocan congestión, Pramono: Jasa Marga es la responsable



La Vespa LX 150 tiene un precio de 46,5 millones de IDR frente a la Vespa 946 Snake de 267 millones de IDR, con modelos premium como la GTS Super Tech 300 de 167 millones de IDR y la Vespa Elettrica de 198 millones de IDR que ofrecen un rendimiento moderno y respetuoso con el medio ambiente. Opciones como Primavera S y Sprint Tech combinan el diseño italiano clásico con características avanzadas para una movilidad urbana con estilo. Leer más.

3. Volver del trabajo es un problema Congestionado en Yakarta



Congestión en Jalan Gatot Subroto Foto : VIVA.co.id/Fajar Ramadán

Según el índice TomTom del 20 de octubre de 2025, el tráfico de Yakarta alcanza su punto máximo entre las 16.30 y las 19.00 horas con una densidad 100% superior a lo normal, especialmente en Sudirman y SCBD, debido a las actividades después del trabajo y el entretenimiento nocturno. Los viernes y sábados son los días más congestionados con velocidades de vehículos inferiores a 20 km/h, mientras que las mañanas ahora están más controladas. Leer más.