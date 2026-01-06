Guía de fiestas de los Globos de Oro para 2026

Estamos a solo una semana de 2026, pero Hollywood ya se está moviendo a toda velocidad hacia la temporada de premios. Comenzó con celebridades descendiendo al desierto para el Gala de los Premios Internacionales de Cine de Palm Springs y el propio Variety Diez directores a seguir y premios Creative Impact desayuno seguido de la Premios de elección de la crítica siendo entregado en Santa Mónica.

Ahora es el momento de la Globos de Oro. Desde veladas de moda hasta brindis en los estudios, las alfombras rojas se extenderán por todo Los Ángeles en los días y noches previos, durante y después de la 83ª edición de la ceremonia de reconocimiento del cine y la televisión. La gran noche tendrá lugar el domingo 11 de enero y la comediante Nikki Glaser regresará como presentadora por segundo año consecutivo. Las fiestas comienzan con VariedadMarc Malkin y Angelique Jackson presentan el pre-show digital oficial a partir de las 3:30 p. m., hora del Pacífico. Los Globos se seguirán en vivo a las 5 p. m. PT por CBS y por streaming en Paramount+.

Aquí, Variedad le brinda quién, qué, dónde y cuándo para las invitaciones más populares y codiciadas de este año.

Martes 6 de enero

víspera dorada

Los Globos de Oro honran a Helen Mirren con el premio Cecil B. DeMille y a Sarah Jessica Parker con el premio Carol Burnett. Apariciones de Carol Burnett, Colman Domingo, Harrison Ford, Tessa Thompson, Kristin Davis, Ted Danson, Vin Diesel y Viola Davis. (Se transmite el jueves 8 de enero a las 8 p.m. ET/PT por CBS y Paramount+)

The Beverly Hilton, alfombra roja a las 5 p. m., cena a las 6 p. m.

Miércoles 7 de enero

Lanzamiento de la alfombra roja

Los Globos de Oro presentan su alfombra roja rediseñada con la presentadora Nikki Glaser, los productores ejecutivos Glenn Weiss y Ricky Kirshner, la presidenta de los Globos, Helen Hoehne, y Dick Clark Prods. Barry Adelman y el chef Nobu Matsuhisa.

El Beverly Hilton, 9:10 a.m.

Cena de joyería fina de Chanel

La casa de moda francesa de lujo brinda por su nueva colección Coco Crush.

Castillo Marmont, 19:00 horas

Noche de inauguración de la exposición de arte de Los Ángeles

Organizado por Sasha Pieterse y en beneficio de la Asociación Estadounidense del Corazón.

Centro de Convenciones de Los Ángeles, West Hall, 6-10 pm

Viernes 9 de enero

Variedad/CNN: “Actores sobre actores”

Los Globos de Oro y Āman Beverly Hills celebran VariedadLa franquicia heredada. Presentado por Morgan Stanley.

Ubicación al confirmar su asistencia, 8-10:30 p.m.metro.

Premios AFI

El almuerzo anual de AFI rinde homenaje a sus películas y programas de televisión del año. “Fue sólo un accidente” de Jafar Panahi recibe un premio especial.

Four Seasons Hotel Los Ángeles en Beverly Hills, de 11 a. m. a 2 p. m.

Premios de estilo WWD

Los homenajeados incluyen a Demi Moore, Pamela Anderson, Gucci Westman, Hailey Bieber, Adir Abergel, Lord Gavin McLeod-Valentine y Kourtney Kardashian Barker. George Clooney acepta el Premio Visionario de la Alfombra Roja en honor al fallecido Giorgio Armani. Cindy Crawford hace lo mismo con Omega, homenajeado como Reloj del Año en la Alfombra Roja.

Regent Santa Monica Beach, Santa Mónica, 5 p.m.

Entretenimiento universal

Donna Langley organiza un brindis de celebración.

Madre Loba, 7 pm

La suite de regalo dorada de DPA

Salón de regalos con productos de moda y joyería, viajes y experiencias.

The Luxe Sunset Boulevard Hotel, del 9 al 10 de enero, de 10 a. m. a 6 p. m.

Sábado 10 de enero

Sirius X antes del brunch Buzz

Max y Helen’s, de 9 a. m. a 12 p. m.

Brunch para nominados a los premios Film Independent Spirit Awards

Presentación de los premios Emerging Filmmaker Awards y apariciones de los nominados al Spirit Award 2026.

The London West Hollywood, de 11 a. m. a 2 p. m.

Fiesta del té BAFTA

Reconoce a creativos y talentos del Reino Unido, EE. UU. y más allá, además de generar conciencia sobre los programas de aprendizaje, inclusión y talento de BAFTA Norteamérica.

Four Seasons Hotel Los Ángeles en Beverly Hills, de 2 a 5 p. m.

Premios Películas para Adultos

Adam Sandler recibe el honor por logros profesionales en el evento anual de AARP. Alan Cumming regresa como anfitrión.

Beverly Wilshire, un hotel Four Seasons, 3 p.m.

Celebración “Hamnet”

Las estrellas Jessie Buckley y Paul Mescal se unen a la directora Chloé Zhao, así como al compositor Max Richter, la coguionista Maggie O’Farrell y los productores Nicolas Gonda, Pippa Harris y Liza Marshall.

Dirección proporcionada al confirmar su asistencia, de 8 a 10 p. m.

Mejores actuaciones de la revista W

Presentado por Sara Moonves y Lynn Hirschberg de la revista mensual de moda. Presentado por Christian Louboutin.

Ático Chateau Marmont, 20:00 horas

Vanity Fair y Amazon MGM Studios

Bar Marmont, 8-11 pm

Neón

Entre los invitados se incluirán los actores Elle Fanning, Natalie Portman, Lee Byung-hun, Gabriel Leone, Inga Ibsdotter Lilleaas, Sergi López, Wagner Moura, Renate Reinsve y Stellan Skarsgård y los cineastas Ugo Bienvenu, Kleber Mendonça Filho, Oliver Laxe, Jafar Panahi, Park Chan-wook y Joachim Trier. Set de DJ especial del compositor de «SIRĀT», Kangding Ray.

Hotel Torre del Atardecer, 8-11 p.m.

Domingo 11 de enero

Globos de Oro

“One Battle After Another” lidera con nueve nominaciones, seguida por “Sentimental Value” y “Sinners” con ocho y siete, respectivamente. En el frente televisivo, “White Lotus” y “Adolescent” encabezan la lista de nominaciones con seis y cinco, respectivamente. El comediante Glaser regresa como presentador por segundo año consecutivo. Se transmite por CBS y por Paramount+ en EE. UU.

El Beverly Hilton, 5 p.m.

El pre-show digital oficial, presentado por Marc Malkin y Angelique Jackson de Variety, se transmitirá en vivo a partir de las 3:30 pm en Variety.com, el canal de YouTube de Variety y Fire TV.

Fiesta posterior de Nikki Glaser

En asociación con UTA y Brillstein Entertainment Partners.

Hotel Sunset Tower, inmediatamente después de la ceremonia

Fotos de Warner Bros.

Los copresidentes y directores ejecutivos de Warner Bros. Motion Picture Group, Pamela Abdy y Michael De Luca, organizan un “brindis íntimo”.

Bar Marmont, inmediatamente después de la ceremonia

netflix

Spago, inmediatamente después de la ceremonia

Entretenimiento universal

Dante Beverly Hills en el Hotel Maybourne, 8 p.m.

Variedad La empresa matriz PMC es propietaria del productor de los Globos de Oro, Dick Clark Prods. en una empresa conjunta con Eldridge.