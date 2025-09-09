Guía de fiesta de Emmy 2025 con Noah Wyle, Brian Tyree Henry y Parker Posey

Con el La noche más grande del año de la industria televisiva A la vuelta de la esquina, es hora de comenzar a meter un champán.
De pre-shindigs hasta veladas posteriores al show, aquí está Variedades definitivo Emmys Guía de fiesta 2025.
10 de septiembre, miércoles
El brunch de corte y la mer
Celebrando a las mujeres en la televisión.
Ardor, The West Hollywood Edition
11:30 am
11 de septiembre, jueves
Una tostada de casa para los Emmys
Gold House es coanfitrión con la macro para celebrar el Pacífico Asiático y otros nominados multiculturales con un reconocimiento especial para Bowen Yang. Expected guests include Hiroyuki Sanada, Tayme Thapthimthong, Shabana Azeez, Asif Ali, Atsuko Okatsuka, Bobby Berk, Brandon Finn, Harry Shum Jr., Jenna Ushkowitz, Karrueche Tran, Liza Soberano, Nik Dodani, Nisha Ganatra, Richa Moorjani, Alex and Maia Shibutani, Abhijay Prakash, Mike Van, Janet Yang y más.
Four Seasons Los Ángeles, Beverly Hills
6-9 pm
Gersh
Juniper Cocktail Lounge & Garden
1 Hotel West Hollywood
7-11 PM
12 de septiembre, viernes
Tostada nominada a Emmy de Netflix
Organizado por Bella Bajaria.
6 pm
Ubicación privada
Nbcuniversal
La celebración incluye un brindis especial para «SNL50».
The Tower Bar, Sunset Tower Hotel, West Hollywood
6-9 pm
Noche desde el corazón la gala
La Fundación John Ritter para la salud aórtica Organiza una lectura escenificada de un episodio de «Three’s Company», con Adam Devine, Kaley Cuoco, Priscilla Barnes, Richard Kline, Jason Alexander, Tom Bergeron, Steven Weber, Reno Wilson, Ron Funches y Holly Robinson Peete.
Sala del atardecer Hollywood
5 pm: recepción VIP
7-10 pm: Lectura en etapa vivida, presentación de la base y fiesta
WME
Waldorf Astoria, Beverly Hills
7 pm
13 de septiembre, sábado
Almuerzo de premios humanitarios
La coalición creativa Honores Jason Isaacs, John Turturro, Judith Light, Natasha Rothwell, Jon Gries, Brianne Howey y Skye P. Marshall. Los presentadores incluyen a Alex Borstein, Yvette Nicole Brown, Tig Notaro, Sarah Catherine Hook, Craig Robinson y David Zucker. Copresidente por Michael y Michelle Chiklis y Eden Alpert. Marc Malkin de Variety.
Craig’s, West Hollywood
12:30 pm
BAFTA Fiesta del té de América del Norte
Los invitados esperados incluyen a Chris Perfetti, Deirdre O’Connell, Hiroyuki Sanada, Julianne Nicholson, Katherine Lanasa, Kathryn Hahn, Lauren Lefranc, Michael Urie, Owen Cooper, Quinta Brunson, Rashida Jones, Rob Delaney, Tracy Ifeachor, Walton Goggins y más.
Las colinas de Maybourne Beverly
2-5 pm
Grupo de televisión de Warner Bros.
Los invitados incluyen a Janelle James, Sheryl Lee Ralph, Jessica Williams, Michael Urie, Brett Goldstein, Bill Lawrence, Cristin Milioti, Noah Wyle, Karherine Lanasa, Supriya Ganesh, Sepideh Moafi, Tracy Ifeachor, Fiona Dourif y más.
Spago, Beverly Hills
5 pm
La noche anterior
MTPF Beneficio copresidido por Uzo Aduba, Colin Farrell, Kathryn Hahn y Ethan Sandler, y Adam y Naomi Scott. Host committee includes Lucia Aniello, Patricia Arquette, Ike Barinholtz, James Burrows, Carrie Coon and Tracy Letts, Ted Danson and Mary Steenburgen, Paul W. Downs, Meghann Fahy, Walton Goggins, Stephen Graham, Jason Isaacs, Janelle James, Rashida Jones, Cooper Koch, Katherine LaNasa, Britt Lower, Cristin Milioti, Ebon Moss-Bachrach, Parker Posey, Sheryl Lee Ralph, Seth Rogen y Lauren Miller Rogen, Natasha Rothwell, Jason Segel y Kayla Radomski, Ben Stiller, Tramell Tillman, John Turturro, Brian Tyree Henry, John Wells, Noah Wyle y Bowen Yang.
Ubicación privada
14 de septiembre, domingo
Emmys
Organizado por Nate Bargatze.
Peacock Theatre, Los Ángeles
5 pm
(La ceremonia se transmite en CBS y corrientes en Paramount+ para algunos suscriptores).
Gala de gobernadores
Oficial de Emmy Official.
Centro de convenciones, Los Ángeles
Inmediatamente después de la transmisión
HBO Max
Bungalows de San Vicente, West Hollywood
8 pm
Netflix
NYA Studios West, Los Ángeles
8 pm
Emmy después de la fiesta de Nate Bargatze después de la fiesta
Chateau Marmont, West Hollywood