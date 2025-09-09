Guía completa sobre cómo arrancar motos de manera segura y efectiva

VIVA – para algunos jinete motor Classic, Kick-Starter, también conocido como iniciador de cigüeñal, no es solo una herramienta técnica, sino también parte de la experiencia de conducción. Sin embargo, detrás de esa simple impresión, hay riesgo lesión cuando se hace descuidadamente.

Leer también: Aleix Espargaro regresa a MotoGP como comodín en Barcelona



Kick-starter está directamente relacionado con máquinapara que pequeños errores puedan provocar tobillos torcidos, huesos de huesos, incluso lesiones graves.



Ilustración calienta motor motor

Leer también: Guía completa para elegir un casco de motocicleta de fibra de carbono, consejos seguros y elegantes



Por lo tanto, comprender cómo el comienzo de forma segura se vuelve de manera segura antes de tratar de encender motocicletas o motocicletas viejas que se quedan sin baterías.

¿Por qué puede ser peligroso Kick-start?

Leer también: Las 5 motos BMW más rápidas jamás hechas, ¡el número 3 te pone nervioso!



El principal problema de Kick-Starter es contragolpe. Esta condición ocurre cuando el pistón está en la compresión y la palanca realmente rebota con fuerza. Si los pies no están en una posición estable, la potencia de reflexión puede dañar al conductor.

Además, probar el comienzo en el suelo o cuando el motor está desequilibrado también está en riesgo de hacer el colapso del motor. Muchos casos de lesiones no se deben al motor, sino porque el conductor pierde el equilibrio.

Preparación antes de comenzar

1. Asegúrese de que el motor esté estable

Coloque el motor en una superficie plana o use el estándar medio si lo hay. La posición estable del motor evita el riesgo de caer al presionar la palanca.

2. Asegúrese de que los dientes estén neutrales

Siempre verifique la palanca de transmisión en un estado neutral. Inicie cuando los dientes ingresen pueden hacer que el motor salte hacia adelante y ponga en peligro al conductor.

3. Motor de cebado

En el motor del carburador, abra el grifo de gasolina y active el estrangulador si el motor aún está frío. Algunos mecánicos también recomiendan mover la palanca de arranque lentamente varias veces para ayudar al aceite a lubricar el interior del motor.

Técnica correcta de arranque

– Encuentra un punto de compresión (punto muerto superior)

Presione la palanca lentamente hasta que el prisionero se sienta. Esta es la mejor posición para comenzar. Después de eso, devuelva la palanca.

– Use el peso corporal, no solo los pies

Párate estable, rodillas ligeramente dobladas, luego empuja la palanca hacia abajo con un movimiento constante. Deje que el peso corporal ayude, no solo confíe en la energía de la pantorrilla.

– No te salgas de los pies de repente

Mantenga el contacto con la palanca hasta que se complete el movimiento. Esto evita el pie rebotado en caso de un soborno.

– Control después de que vive el motor



Nuevo Honda New CBR250RR Motorcycle Engine en Indonesia Foto : Viva Automotive/Muhammad Thoifur

Una vez que el motor esté encendido, no tire de inmediato el gas profundamente. Deje el motor estable en baja rotación primero.

Pasos de seguridad adicionales

1. Use calzado preciso

Las botas o zapatos con suelas gruesas son muy recomendables. Evite las sandalias o los zapatos delgados porque no pueden reducir el reflejo.

2. Presta atención al entorno circundante

No ponga en marcha en el camino hacia abajo, la superficie es resbaladiza o cerca de otros. El motor puede saltar o caer en una dirección inesperada.

3. Evite las áreas calientes

Asegúrese de que la posición del cuerpo no esté demasiado cerca del silenciador, porque el riesgo de calor es lo suficientemente alto.

4. No te fueras a ti mismo

Si el motor es difícil de encender después de varios experimentos, es mejor detenerse por un momento. Verifique las condiciones de gasolina, ahoga o bujía. Forzarlo solo hará que el cuerpo se canse rápidamente y aumentará el riesgo de lesiones.

Kick-Starter es una técnica clásica que aún es relevante para ser utilizada, especialmente en motocicletas viejas o cuando un arrancador eléctrico no funciona. Sin embargo, detrás de su simple impresión, existe un riesgo real si se realiza sin la preparación y la técnica correctas.

La llave es un motor estable, dientes neutros, encontrar puntos de compresión y usar la potencia del cuerpo de manera eficiente. Con el equipo y la vigilancia adecuados, el comienzo no solo es seguro, sino que también se convierte en parte del placer de conducir una motocicleta clásica.