Guía completa del último rango push de la temporada 39 de Mobile Legends, ¡garantizado fácil de llegar a Mythic!

Viernes 2 de enero de 2026 – 17:30 WIB
Yakarta, VIVA – temprano Estación 39 Leyendas móviles: Bang Bang (MLBB) es un momento importante para los jugadores que quieren mejorar nivel rápido.
Para los jugadores competitivos, el objetivo principal al inicio de la temporada es llegar a Mythic lo más rápido posible. Con la estrategia correcta, presione rango Puede ser más fluido, menos dramático y más divertido.
Aprovecha la primera semana después del reinicio de la temporada
Al comienzo de la temporada, muchos jugadores de altos rankings descendieron a rangos más bajos para comenzar su viaje de ascenso nuevamente. Esta situación brinda una oportunidad para que los jugadores que dominen a sus héroes principales obtengan la victoria más fácilmente.
El sistema de emparejamiento al inicio de la temporada no suele ser demasiado estricto, por lo que los jugadores habilidosos pueden maximizar sus victorias más rápidamente.
Combinación de Hero Meta y Hero Comfort
Elegir un héroe que sea meta según el último parche es muy importante, porque este héroe tiene mayor fuerza en los juegos competitivos. Sin embargo, seguir confiando en los héroes de confort más dominados ayuda a los jugadores a seguir siendo eficaces incluso cuando se enfrentan a situaciones difíciles.
Por ejemplo, los metahéroes como Harith, Granger o Hayabusa pueden brindar una ventaja, mientras que los héroes de confort como Ling, Pharsa o Benedetta garantizan la máxima contribución en cada partida.
Jugar con un amigo o dúo constante
El rango de empuje en solitario puede ser un desafío, porque la calidad de los equipos a menudo varía. Jugar con un amigo o dúo que ya entiende tu estilo de juego mejora la coordinación del equipo.
La combinación de roles ideal, como jungla, medio o carril dorado, vagabundo ayuda al equipo a rotar, tomar objetivos y ganar peleas en equipo más fácilmente.
Elija el momento de juego adecuado
El tiempo de juego afecta la calidad del partido. Las horas «saludables», como las de la mañana (de 07:00 a 10:00) y las de la tarde (de 14:00 a 17:00), suelen estar llenas de jugadores concentrados y serios. Jugar durante horas vulnerables puede ser arriesgado cuando te encuentras con jugadores desenfocados o tóxicos, lo que dificulta lograr victorias consecutivas.
Centrarse en los roles de Jungler y Roamer
Jungler y roamer son las claves de la victoria al inicio de la temporada. El jungla tiene la tarea de asegurar objetivos, aumentar los núcleos de héroes y controlar el ritmo del juego. Roamer ayuda a proporcionar visión del mapa, proteger a los héroes principales e iniciar la lucha en equipo.
Los héroes recomendados para este papel incluyen a Lancelot, YSS, Fredrinn como jungla y Grock, Gatotkaca y Badang como vagabundos.