Guía completa del último rango push de la temporada 39 de Mobile Legends, ¡garantizado fácil de llegar a Mythic!

Yakarta, VIVA – temprano Estación 39 Leyendas móviles: Bang Bang (MLBB) es un momento importante para los jugadores que quieren mejorar nivel rápido.

Lea también: Los 5 juegos sin conexión más nuevos de 2026 que debes probar, ¡diversión garantizada!



Para los jugadores competitivos, el objetivo principal al inicio de la temporada es llegar a Mythic lo más rápido posible. Con la estrategia correcta, presione rango Puede ser más fluido, menos dramático y más divertido.



Ilustración de jugar juegos en línea en un teléfono inteligente/teléfono inteligente.

Lea también: ¿Bloober Team prepara en secreto un nuevo juego de terror, Silent Hill 2?



Aprovecha la primera semana después del reinicio de la temporada

Al comienzo de la temporada, muchos jugadores de altos rankings descendieron a rangos más bajos para comenzar su viaje de ascenso nuevamente. Esta situación brinda una oportunidad para que los jugadores que dominen a sus héroes principales obtengan la victoria más fácilmente.

Lea también: Lista de los lanzamientos de juegos más importantes de enero de 2026: desde juegos de rol de aventuras hasta acción y terror



El sistema de emparejamiento al inicio de la temporada no suele ser demasiado estricto, por lo que los jugadores habilidosos pueden maximizar sus victorias más rápidamente.

Combinación de Hero Meta y Hero Comfort

Elegir un héroe que sea meta según el último parche es muy importante, porque este héroe tiene mayor fuerza en los juegos competitivos. Sin embargo, seguir confiando en los héroes de confort más dominados ayuda a los jugadores a seguir siendo eficaces incluso cuando se enfrentan a situaciones difíciles.

Por ejemplo, los metahéroes como Harith, Granger o Hayabusa pueden brindar una ventaja, mientras que los héroes de confort como Ling, Pharsa o Benedetta garantizan la máxima contribución en cada partida.

Jugar con un amigo o dúo constante

El rango de empuje en solitario puede ser un desafío, porque la calidad de los equipos a menudo varía. Jugar con un amigo o dúo que ya entiende tu estilo de juego mejora la coordinación del equipo.

La combinación de roles ideal, como jungla, medio o carril dorado, vagabundo ayuda al equipo a rotar, tomar objetivos y ganar peleas en equipo más fácilmente.

Elija el momento de juego adecuado

El tiempo de juego afecta la calidad del partido. Las horas «saludables», como las de la mañana (de 07:00 a 10:00) y las de la tarde (de 14:00 a 17:00), suelen estar llenas de jugadores concentrados y serios. Jugar durante horas vulnerables puede ser arriesgado cuando te encuentras con jugadores desenfocados o tóxicos, lo que dificulta lograr victorias consecutivas.

Centrarse en los roles de Jungler y Roamer

Jungler y roamer son las claves de la victoria al inicio de la temporada. El jungla tiene la tarea de asegurar objetivos, aumentar los núcleos de héroes y controlar el ritmo del juego. Roamer ayuda a proporcionar visión del mapa, proteger a los héroes principales e iniciar la lucha en equipo.