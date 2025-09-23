Guerreros para firmar múltiples veteranos mientras Kuminga Saga termina

El Guerreros de Golden State He pasado la mayor parte del verano en pausa. Cada movimiento, desde fichajes de agentes libres hasta la construcción de la lista, se ha retrasado por el enfrentamiento en curso con Jonathan Kuminga. Con la situación contractual del delantero de 22 años que finalmente se acerca a la resolución, Golden State se está preparando para actuar rápidamente y completar su lista antes del campamento de entrenamiento.

Guerreros listos para agregar cuatro veteranos

Según Marc SteinLa expectativa de la liga es que Golden State firmará Al Horford, De’anthony Melton, Gary Payton IIy Seth Curry Una vez que se finaliza el acuerdo de Kuminga. Stein también notó Esa selección de segunda ronda Will Richard Y se espera que el propio Kuminga complete los lugares de la lista abiertos.

Los Warriors firmarán Al Horford, Seth Curry, Gary Payton II y De’anthony Melton una vez que la situación de Kuminga termine la próxima semana., PER @Thesteinline. – Legion Hoops (@legionhoops) 22 de septiembre de 2025

Los Warriors han llevado solo nueve jugadores durante el verano. Esa falta de profundidad ha subrayado lo importante que se ha vuelto la resolución de las negociaciones de Kuminga. Si estos fichajes pasan como se esperaba, Golden State entrará en el campamento con una lista completa y equilibrada.

Lo que los veteranos traen a los guerreros

Horford, de 39 años, viene con experiencia en campeonato después de ayudar a Boston a un título en 2024. Su tiroteo (36% de Deep la temporada pasada) y el puente le dan a Golden State a otro veterano grande que puede estirar el piso y organizar alineaciones cuando Stephen Curry descansa.

Melton todavía tiene solo 27 años. Es más un volante de compra. Tuvo una breve temporada con los Warriors la temporada pasada antes de roto parcialmente su ACL y fue tratado con el Brooklyn Nets. En plena salud, su combinación de defensa perimetral y disparos de puntos es exactamente lo que los guerreros necesitan en su rotación de guardia.

De’anthony Melton contra el campeón OKC Thunder: 19 pts10 reb3 stl5/8 3fg Sería increíble tenerlo de vuelta junto a Curry + Jimmy pic.twitter.com/9a8hlhlmxz – 𝙏𝙞𝙢𝙤 ⚡️ (@bayupnext) 8 de julio de 2025

El regreso de Payton II sería el más emotivo. Es un favorito de los fanáticos. Su presión de pelota, corte y química con las estrellas de Golden State siempre le dan alineaciones. Su ofensa puede ser rayada. Pero el tono defensivo que establece es innegable.

Y luego está Seth Curry. Su carrera lo ha llevado a través de varias paradas. El año pasado disparó 45.6% de tres. Eso muestra que sigue siendo un especialista de alta gama. En el sistema de Golden State, con su hermano junto a él, el ajuste podría desbloquear más consistencia. Incluso podría generar más confianza de lo que ha tenido en años.

El resultado final

Se espera que los Warriors se muevan rápidamente una vez que se finalice el contrato de Kuminga, y Stein apuntando a la próxima semana como la ventana para que se completen los acuerdos. Para una franquicia que se ha sentado en el limbo durante todo el verano, el tiempo es importante. El campamento de entrenamiento está a la vuelta de la esquina, y los veteranos de Golden State pronto podrían estar en su lugar.