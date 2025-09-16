Guerreros casi reclutó una superestrella en ciernes sobre Kuminga en 2021

Varios entrenadores en el Guerreros de Golden State Según se informa, preferido redactar la estrella mágica de Orlando Franz Wagner sobre Jonathan Kuminga en 2021.

Según ESPN’s Anthony Slater y Shams Charania, El gobernador de los guerreros, Joe Lacob, prefirió la redacción de Kuminga en lugar del joven alemán.

«Lacob ha sido una figura central en la carrera de la NBA de Kuminga desde el principio», escribieron los Insiders de la NBA en un informe publicado el 15 de septiembre.

“Bob Myers fue presidente del equipo y [Mike] Dunleavy asistente del gerente general cuando redactaron a Kuminga en 2021. Le dieron luz verde colectiva, pero Lacob fue una fuerza impulsora en la selección cuando otros, incluidos algunos en el cuerpo técnico, expresaron una preferencia de Franz Wagner, dijeron fuentes «.

Si bien Kuminga aún puede demostrar la razón de Labob, los Warriors aparentemente cometieron un error al no tomar Wagner, que está en la vía rápida hacia el superestrector en la NBA.

Wagner se muestra en Eurobasket

En la temporada 2024-25, Wagner promedió un máximo de carrera de 24.2 puntos, 5.7 rebotes y 4.7 asistencias, mientras que también jugó defensa estelar en las alas. El delantero alemán probablemente habría hecho un equipo All-NBA si no fuera por una lesión que le impidiera cumplir con el umbral de 65 juegos de temporada regular. Además, él era en camino para hacer su primer equipo All-Star Antes de ser descartado indefinidamente con un oblicuo derecho desgarrado.

Wagner siguió su mejor temporada de la NBA con otra actuación impresionante en el escenario global, ayudando a Alemania a ganar el Campeonato Eurobasket 2025. El delantero de dos vías promedió 20.8 puntos impresionantes, 5.9 rebotes y 3.4 asistencias durante el torneo, y fue nombrado para el All-Star Five de Eurobasket 20245, junto a Alemania, Capitán Dennis Schroder, Alperen Senguun de Turquía, Giannis Antetokunmpo de Turquía y Luka Doncic.

En la final contra Turquía, Wagner registró 18 puntos, ocho rebotes, dos asistencias y dos bloqueos, ya que Alemania completó una victoria de 88-83 en Riga, Letonia.

Guerreros, Kuminga en el limbo

Seguramente, la actuación de Wagner para hacer estrellas debe haber picado a los entrenadores de los Warriors que preferían reclutarlo sobre Kuminga en 2021.

Con solo unas pocas semanas restantes hasta el campamento de entrenamiento, los Warriors y Kuminga permanecen en el limbo en conversaciones sobre un nuevo contrato. Según ESPN, los Warriors recientemente ofrecieron a Kuminga un acuerdo de tres años y $ 75 millones, incluida una opción de equipo en el último año, que rechazó. Según múltiples expertos, el campamento de Kuminga ha insistido en recibir una opción de jugador para que pueda controlar su futuro inmediato de la NBA.

Kuminga tiene hasta la fecha límite del 1 de octubre para firmar una oferta de calificación de un año y $ 8 millones o aceptar el acuerdo de tres años de Golden State. Este último le permitiría probar la agencia libre en 2026, pero también vendrá con importantes inconvenientes financieros.

«La decisión de firmarlo [the QO] Bien podrían desarrollarse hasta la fecha límite del 1 de octubre a menos que cualquiera de las cuevas laterales ”, escribieron Slater y Charania.

«Los inconvenientes financieros son sencillos. Kuminga rechazaría hasta $ 15.3 millones adicionales la próxima temporada y arriesgando una espiral de carrera que nunca le permite recuperar ese dinero. Se ha convertido en una liga de extensión y Kuminga disminuiría un número salarial establecido más grande para extenderse en su próximo acuerdo».