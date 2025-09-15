Guerreros Bienvenido a 2 agentes jóvenes gratis para entrenamientos

El Guerreros de Golden State Han estado bastante callados esta temporada baja, apenas haciendo movimientos que ayuden a mejorar su lista. Según los informes, los Warriors organizaron un entrenamiento en el Chase Center para dos jóvenes agentes libres, Bantón de la carretera y Jeremiah Robinson-Earl.

De acuerdo a Danny Emerman del estándar de San FranciscoLos Warriors dieron la bienvenida a Banton y Robinson-Earl para entrenamientos antes del campamento de entrenamiento. Es un procedimiento estándar para los equipos de la NBA, ya que finalizan la lista y ven si hay más lugares disponibles en preparación para la próxima temporada.

«Los agentes gratuitos que potencialmente compiten por las invitaciones del campamento de entrenamiento, incluidos Jeremiah Robinson-Earl y Dalano Banton, se han detenido en Chase Center para entrenamientos recientemente, según fuentes. Eso es típico para esta época del año, pero generalmente habría más claridad sobre los tipos de oportunidades que podrían estar disponibles», escribió Emerman el 11 de septiembre.

Ambos jugadores fueron selecciones de segunda ronda en el draft de la NBA de 2021. Banton, de 25 años, fue reclutado 46º en general por el Toronto Raptors. Él también jugó para el Boston Celtics y Portland Trail Blazerspromediando 8.3 puntos por juego la temporada pasada en Oregon. Es un gran armador que también puede jugar a un pequeño delantero.

Robinson-earl, de 24 años, fue la selección número 32 de la New York Knicks antes de ser cambiado al Oklahoma City Thunder en la noche del draft. Él firmó con el Pelícanos de Nueva Orleans en 2023 y jugó dos temporadas allí antes de convertirse en agente libre este verano. Es un centro de menor tamaño y puede ubicarse en la posición de potencia hacia adelante.

Guerreros que esperan a Jonathan Kuminga antes de llenar la lista

Los Golden State Warriors son el único equipo que no ha firmado a un agente libre esta temporada baja. Los Warriors ejercieron su opción de equipo para GUI SANTOSmientras Jonathan Kuminga permanece sin firmar con menos de un mes antes del campamento de entrenamiento.

Monte Poole del área de NBC Sports Bay informó el 9 de septiembre que agentes libres como Al Horford, Deanthony Melton y Gary Payton II están «pidiendo claridad en silencio» con respecto a sus contratos. Los Warriors no pueden hacer una firma a menos que el problema de Kuminga se haya resuelto.

Uno de los agentes libres vinculados a Golden State, Malcolm BrogdonHa seguido adelante, con el ex sexto hombre del año firmando un acuerdo no garantizado con los New York Knicks. Kuminga todavía está sopesando sus opciones, que incluyen aceptar la oferta de calificación por valor de casi $ 8 millones.

Los guerreros hacen una nueva oferta a Jonathan Kuminga

De acuerdo a Anthony Slater y Shams Charania de ESPNLos Golden State Warriors han hecho una nueva oferta a Jonathan Kuminga. Los Warriors esperan terminar la saga ofreciendo al contrato de tres años de tres años y $ 75.2 millones. Según los informes, tiene una opción de equipo para la temporada final.

Es una oferta mejorada de Golden State, que tiene un valor anual similar a lo que el Bulls de Chicago entregar a Josh Giddey la semana pasada. Giddey firmó un acuerdo de cuatro años y $ 100 millones sin una opción de jugador o equipo.

Al poner una opción de equipo en el contrato de Kuminga, probablemente seguirá siendo un candidato comercial para los Warriors. El jugador y su agente prefieren una opción de jugador y un salario anual de $ 30 millones. Golden State también ofreció un contrato de tres años y $ 54 millones sin ninguna opción, pero solo tiene un valor anual de $ 18 millones.

Hay otra opción para los Warriors y Kuminga, similar a lo que el Brooklyn Nets propuesto a Cam ThomasSegún Slater y Charania. Es un acuerdo de un año, con un salario más alto que la oferta de calificación de $ 8 millones que eliminará la cláusula inherente de no comercio.