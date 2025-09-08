Guerra de precios en el mercado automotriz nacional, OJK le pide multiminance que haga esto

Yakarta, Viva -El inundación de nuevas marcas en el mundo Automotor La patria provocó la ocurrencia Guerra de precios en el mercado. Esto se considera que afecta el rendimiento financiación Multifinance en el futuro.

Jefe de Supervisor Ejecutivo de Instituciones de Financiación, Empresas de Capital de Venture, Instituciones Micro Financieras y otras Instituciones de Servicios Financieros (a PVML) OjkAgusman reveló que su partido destacó el fenómeno.

«La guerra de precios en el mercado automotriz tiene el potencial de tener un impacto en el financiamiento de vehículos», dijo Agusman en Yakarta, citado el lunes 8 de septiembre de 2025.

Jefe de Instituciones de Supervisión de Supervisión Ejecutiva, compañías de capital de riesgo, instituciones micro financieras y otras instituciones de servicios financieros (PVML) OJK, Agusman

Él dijo que un precio más competitivo podría alentar una mayor demanda de financiamiento. Pero existe el riesgo de que persigue multiminance.

«Existe el riesgo de deterioro de los valores colaterales y la presión sobre los márgenes comerciales», agregó.

Debido a eso, Agusman continuó, la industria multifinanzas debe poder evitar este fenómeno. Para que la industria pueda continuar creciendo positivamente y ayudar a fomentar la economía nacional.

«Es necesario aplicar el principio de precaución y la gestión efectiva de riesgos por parte de las compañías multiminanzas para que se mantenga la calidad de los activos y el crecimiento de la industria multiminance tenga lugar de manera saludable y sostenible», dijo.

