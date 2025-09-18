Guerra contra las drogas que comienzan de ti mismo

Yakarta, Viva – Cabeza BnnKomjen Pol. Suyudi ario seto transmitir instrucciones sorprendentes. El martes 26 de agosto de 2025 por la tarde, preguntó a todos los funcionarios presentes en la sala de Moh. Hatta, el séptimo piso de la sede de BNN RI está obligado a someterse Tes orina en ese momento.

No hay espacio para rechazar o buscar razones. Un total de 35 funcionarios de Echelon I y II del Central Satker avanzaron uno por uno, entregaron la muestra al equipo de Itwasriksus. La supervisión fue apretada, el procedimiento se llevó a cabo sin excepción.

Unos minutos más tarde, se anunciaron los resultados: todos los funcionarios fueron declarados negativos. Las caras del tiempo cambiaron en alivio.



Prueba de ilustración/orina Foto : Entre fotos/Joseph Nugroho

Hace dos semanas, jueves 11 de septiembre de 2025, fue el turno de 207 jefes de provinciales y regencia/ciudad de BNN quien realizó una prueba de orina masiva en la agenda del comandante de deseos en PPSDM Lido, Bogor. Frente a Komjen Suyudi, se sometieron a un examen similar. Nuevamente, los resultados son los mismos: 100 por ciento negativos.

Para algunas personas, las pruebas de orina son solo procedimientos ordinarios. Sin embargo, para Komjen Suyudi, esta prueba es un símbolo de honestidad e integridad.

«Si queremos que esta nación sea libre de drogasDebemos atrevernos a ser probados primero. La guerra contra las drogas comenzó consigo mismo «, dijo Suyudi en su declaración oficial, recibida en Yakarta el jueves 18 de septiembre de 2025.

Importancia del ejemplo

Komjen Suyudi es muy consciente de que la amenaza de las drogas en Indonesia es cada vez más complicada. Los datos de BNN junto con Brin muestran que la prevalencia del abuso de drogas aún es alrededor del 1.7% de la población de edad productiva, el equivalente a millones de personas.

Mientras tanto, el registro de la Policía Nacional reveló cientos de miles de sospechosos de drogas en los últimos cinco años. Peor aún, los sindicatos internacionales son cada vez más sofisticados en llevar a cabo la acción.

En estas condiciones, la confianza pública es la clave. Si los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley son cuestionados en la integridad, entonces la guerra contra las drogas perderá la legitimidad moral. Por lo tanto, el primer paso es dar un ejemplo de la institución.

Eslogan «Guerra contra las drogas para la humanidad» Lo que a menudo se hace eco de Komjen Suyudi no es solo una serie de hermosas palabras. Lo demostró a través de acciones concretas. Esta prueba de orina masiva es un mensaje moral de que el verdadero liderazgo no se detiene en las instrucciones, sino que también se atreve a ser monitoreado y probado para su integridad.