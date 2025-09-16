¡Guerra caliente! Nikita Mirzani demanda a Reza Gladys RP. 114 mil millones, pidiendo a una casa en Cilandak que sea confiscada

Yakarta, Viva – Drama entre Nikita Mirzani Y Reza Gladys se rompió en la mesa verde. Esta vez, Nikita lanzó un nuevo ataque con un valor de demanda que hizo una conmoción: RP. 114 mil millones más la confiscación de los lujosos activos pertenecientes al médico de belleza.

Según los datos del Sistema de búsqueda de casos del Tribunal de Distrito del Sur de Yakarta (SIPP), la demanda se registró el miércoles 10 de septiembre de 2025 con el caso número 953/PDT.G/2025/PN JKT.SEL. Curiosamente, Nikita no está sola. Avanzó con su asistente, Ismail Marzuki, como demandante. Desplácese para obtener más información, ¡vamos!

Mientras que el acusado era la Dra. Reza Gladys Prettyanisari y su esposo, la Dra. Attaubah Mufid. La demanda se clasificó como incumplimiento, las secuelas del acuerdo de cooperación sobre revisiones de productos para el cuidado de la piel en noviembre de 2024 llamado Nikita no se llevó a cabo de acuerdo con el acuerdo.

En sus demandas, Nikita le pidió al tribunal que sentía a Reza a devolver miles de millones de rupias en fondos.

«Castigar a los acusados ​​para devolver a los Rp.4,000,000,000 (cuatro mil millones de rupias) al demandante en efectivo», dijo Petitum, quien fue registrado, citado el martes 16 de septiembre de 2025.

No te detengas allí, la estrella de cine, la abuela Gayung, también solicitó la compensación de Rp10 mil millones por supuestas pérdidas desde que se acordó la cooperación. La más sorprendente, Nikita exigió RP100 mil millones como compensación por la reputación destruida y las oportunidades de empleo perdidas.

«Castigar a los acusados ​​en una capacidad de respuesta conjunta para pagar en efectivo y pérdidas directamente a la destrucción de la credibilidad y la pérdida de la oportunidad para que el demandante se gane la vida, que es RP100,000,000,000 (cien mil millones de rupias)», exigen los continuos.

Si se totaliza, el número de demanda alcanzó Rp114 mil millones. No es suficiente con dinero, Nikita también solicitó la confiscación de las casas y edificios de Reza Gladys en el área de élite de Cilandak, South Yakarta.

Solo para tener en cuenta, esta no es la primera demanda. Nikita había registrado previamente una demanda similar, pero fue revocada por razones de querer concentrarse en su caso principal. Ahora, regresa con un paso legal mucho mayor.