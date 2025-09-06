Guenther Steiner es ahora el nuevo propietario del equipo MotoGP Tech3

VIVA – Mundo Motogp Entrando en la nueva fase después de que se anunciaron las noticias oficiales: Guenther Steiner, ex equipo de HAAS de Fórmula 1 de BOS, ahora adquirió oficialmente el equipo Tech3 MotoGP. El anuncio se realizó el viernes (5/9/2025) al margen del Gran Premio de Catalunya, Barcelona.

Este paso es uno de los principales desarrollos en el paddock de MotoGP estación esto y abrir una nueva era para el equipo satelital Ktm el.



Tim Balap MotoGP Gasgas Factory Racing Tech3

Proceso de adquisición de tech3

La adquisición de Tech3 se llevó a cabo a través del consorcio de inversores dirigido por Steiner con el apoyo del ícono de capital. Se estima que el valor de la transacción alcanza alrededor de 20 millones de euros (equivalente a RP 350 mil millones). El acuerdo incluye la propiedad total de la estructura del equipo, tanto en las clases MotoGP y Moto3, de modo que Steiner y el grupo de inversores tomarán el control total de la temporada 2026.

Como parte de la reestructuración, Steiner servirá como CEO de Tech3, mientras que el presidente del equipo principal estará ocupado por Richard Coleman, una figura experimentada en el mundo de las carreras de autos de gira. Mientras tanto, Hervé Poncharal, el fundador y figura que lidera a Tech3 desde su establecimiento, permanecerá en el equipo hasta el final de la temporada 2025 antes de cambiar a un asesor especial, especialmente en el desarrollo corredor Tiempo.

El acuerdo fue confirmado durante una conferencia de prensa el viernes en el Catalan MotoGP, donde Steiner se unió al jefe Tech3 Herve Poncharal para describir el futuro del equipo francés.

«Esta es una oportunidad fantástica», dijo Guenther Steiner, citado por Viva de Chocar6 de septiembre de 2025.

Richard Coleman agregó que su partido abordaría este proyecto con plena ambición y humildad, con un objetivo a largo plazo para hacer de Tech3 no solo un equipo participante, sino también un equipo que podría competir en la cima.

Hervé Poncharal, quien ha liderado TECH3 desde 1990, llamó a este momento el final de una era. Espera que el nuevo liderazgo pueda mantener el espíritu típico de TECH3, que se sabe que siempre brinda una oportunidad para que se desarrollen jóvenes talentos.



KTM Tech3 Racer, Raul Fernández. Foto : Instagram/@Raulfernandez_25

Long Legacy de Tech3

Tech3 es conocido como uno de los equipos más emblemáticos de MotoGP. Establecido en 1990 e ingresó a la clase principal en 2001, el equipo francés había recolectado 38 podios y 2 victorias de Race MotoGP. Además, TECH3 también juega un papel importante como equipo satelital que apoya el desarrollo de jóvenes corredores antes de ir al equipo del fabricante.

En los últimos años, Tech3 actúa como un equipo satelital de KTM con el estado de «equipo junior» para apoyar a los corredores talentosos hacia el más alto nivel. Esta estructura sin duda continuará a pesar de que hay un cambio de propiedad.

Desafíos y esperanzas

Steiner no es un extraño en el mundo de las carreras. Como ex jefe del equipo de HAAS en la Fórmula 1, era ampliamente conocido gracias a un estilo de liderazgo firme y popular a través de la serie documental de Drive to Survive. Se espera que su experiencia al más alto nivel de F1 traiga un nuevo enfoque a MotoGP, especialmente en términos de gestión, estrategia comercial y promoción global.

Curiosamente, Steiner dijo que el Dorna (Organizador de MotoGP) había dado un mensaje firme para que «no dañara» (no lo arruine) la herencia de Tech3 que ya existía. Esto muestra la gran esperanza de que el liderazgo de Steiner fortalezca la posición de Tech3 en MotoGP.

Para el propio KTM, la sostenibilidad de Tech3 como equipo satelital es una noticia positiva, especialmente después de ser golpeada por la reestructuración financiera. Con la adición de los compañeros de clase de Steiner, esperan ser más competitivos para enfrentar el dominio de Ducati y Aprilia en la pista.



La adquisición de Tech3 de Guenther Steiner marca un momento importante en el viaje de Modern MotoGP. Con una larga experiencia en Fórmula 1, un fuerte apoyo financiero y un gran legado de Poncharal, este equipo tiene una base resistente para desarrollarse más.

Ahora la pregunta: ¿la presencia de Steiner llevará a Tech3 al nivel y competirá en la parte superior del MotoGP, o enfrentará fuertes desafíos con grandes expectativas? La respuesta se determinará a partir de la temporada 2026, cuando comience la nueva era de Tech3.