Gucci, Chloe y Loewe multados con 3 billones de IDR por fijación de precios

Bruselas, VIVA – La Comisión Europea anunció el martes que había multado a las marcas de lujo. gucciChloe y Loewe por un total de más de 157 millones de euros (182,5 millones de dólares, equivalente a 3 billones de IDR) por violar las normas de competencia. unión Europea.

La Comisión detalla el importe biena saber, Gucci fue multada con 119,67 millones de euros (alrededor de 2,3 billones de rupias), Chloe fue multada con 19,69 millones de euros (alrededor de 379,2 mil millones de rupias) y Loewe fue multada con 18 millones de euros (alrededor de 346,6 mil millones de rupias).

La comisión dijo que las marcas tenían “capacidades limitadas detallista terceros independientes que trabajan con ellos para establecer sus propios precios minoristas en línea y fuera de línea” estableciendo precios mínimos de venta para sus productos.

«Gucci, Chloe y Loewe se esfuerzan por garantizar que sus minoristas apliquen los mismos precios y condiciones de venta que aplican en sus propios canales de venta directa», dijo la Comisión en un comunicado. DW, Miércoles 15 de octubre de 2025.

Además, la Comisión dijo que el comportamiento anticompetitivo de estas empresas dio lugar a precios más altos y menos opciones para los consumidores.

Marcas moda La empresa de lujo fue acusada de fijación de precios. «Las tres empresas de moda interfirieron con las estrategias comerciales de sus minoristas al imponerles restricciones, como exigirles que no se desviaran de los precios minoristas recomendados, niveles máximos de descuento y ciertos períodos de ventas», dijo la Comisión.

Kering, propietario de Gucci, una multinacional francesa con unos ingresos declarados de 17.200 millones de euros en 2024, dijo que la investigación de la Unión Europea se había resuelto gracias a una estrecha cooperación entre la marca y la Comisión, y que la multa financiera se había incluido en el informe financiero del primer semestre del grupo para 2025.

Richemont, la empresa suiza propietaria de Chloe; y LVMH, propietario de Loewe, no se han pronunciado sobre la decisión de la Comisión.

Richemont, que invierte en todo, desde joyas hasta armas de fuego, registró unos ingresos anuales de 19.500 millones de euros en 2023. El conglomerado francés de artículos de lujo LHVM registró unos ingresos de 84.700 millones de euros en 2024.