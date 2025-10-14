¡Guau! Más desempleo en Nueva Zelanda

Jacarta – Nueva Zelanda el medio mira hacia la punta desempleo el mayor de los últimos años, con un número de desempleados que ronda las 158 mil personas. Aunque los analistas predicen que las condiciones mejorarán en 2026, los expertos enfatizan que no todos los solicitantes de empleo serán absorbidos nuevamente por el mundo laboral.

Lea también: Conozca el Microshifting que es una nueva tendencia en el mundo laboral, ¿una señal de que la cultura de 9 a 5 está obsoleta?



La tasa de desempleo en el país ha aumentado drásticamente del 3,2 por ciento al 5,2 por ciento, el nivel más alto desde la pandemia. Aunque hace varios años, se sabía que el mercado laboral de Nueva Zelanda era el más resistente de la región del Pacífico.

Ahora, muchas empresas están frenando nuevas contrataciones en medio de la incertidumbre económica global. El pronosticador jefe de Infometrics, Gareth Kiernan, destacó que incluso en condiciones ideales la tasa de desempleo «normal» no podría ser del cero por ciento.

Lea también: ¡Viral! Esta mujer indonesia gana un salario de 8 millones de IDR a la semana simplemente empujando un carrito de supermercado australiano



«Incluso a un nivel del 4 por ciento, las empresas todavía tienen dificultades para encontrar personal adecuado para cubrir las vacantes», afirmó, citado por RnzMartes 14 de octubre de 2025.

Lea también: El destino del académico está empeorando, el CEO Linkedin revela el futuro del mundo laboral



Agregó que entre los desempleados que quedan en este nivel generalmente se encuentran personas que están cambiando de trabajo o que aún no tienen habilidades técnicas ni preparación laboral.

A principios de este año, se reveló que había un beneficiario del subsidio de apoyo laboral JobSeeker que había estado viviendo de la asistencia social durante casi 44 años. Este hecho demuestra que hay grupos de personas a quienes les resulta difícil salir de la trampa del desempleo de larga duración.

Kiernan también advirtió que si la tasa de desempleo es demasiado baja, podría desencadenar nuevas presiones económicas. “Como vimos durante la pandemia, una tasa de desempleo inferior al 4 por ciento probablemente cause una enorme presión sobre los costos laborales, lo que luego alimentará la inflación, haciéndola insostenible en el mediano plazo”, dijo.

Aun así, Infometrics estima que habrá alrededor de 85 mil nuevos puestos de trabajo para finales de 2026, pero no se ayudará a todos los desempleados. “En otras palabras, estimamos el número empleado para finales de 2026 aumentará en 86.200 desde el nivel de junio de 2025, y para finales de 2027 aumentará en 136.000 desde junio de 2025″, explicó Kiernan.

Consideró que la proyección es bastante optimista, pero considerando la debilidad de la economía este año, la recuperación podría ser más lenta de lo esperado. «El problema es que por el momento no hay signos de mejora significativa. Así que es un poco como un acto de confianza decir que todo estará bien a finales del próximo año, especialmente considerando lo decepcionantes que han sido las condiciones económicas este año», añadió.