¡Guau! Los funcionarios públicos estadounidenses están amenazados con despidos masivos, ¿qué pasa?

Yakarta, Viva – Cerrar el cierre del gobierno federal o el gobierno nuevamente eclipsando a los Estados Unidos. Si hasta el 1 de octubre, el Congreso no alcanzó un acuerdo presupuestario, el impacto en este tiempo podría ser más grave que solo irse sin salario o permiso para empleados gubernamentales (PNS).

Casa blanca Declare listo para usar esta situación para rescindir el empleo permanente (PHK) a algunos trabajadores federales.

Por lo general, cuando el gobierno está cerrado, los empleados solo son despedidos temporalmente y reciben salarios después de llegar al acuerdo. Pero las notas internas que circulan, que muestran cambios de estrategia significativos.

En lugar de esperar un nuevo presupuesto, el gobierno presidencial Donald Trump Ver este cierre como una oportunidad para reducir programas que no se consideran en línea con sus prioridades.

En el memorando, la Oficina de Gestión y Presupuesto (OMB) escribe que la terminación de la financiación abrirá el camino para que el gobierno emita despidos o reducción de la fuerza (RIF). «La terminación de la financiación brindará una oportunidad para que el gobierno emita notificaciones de despido a aquellos que trabajan en programas que son» inconsistentes con la prioridad del presidente «, dijo el memorando, según lo citado por NPR, jueves 25 de septiembre de 2025.

Presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Foto : Agencia France-Presse (AFP)

Politico informó por primera vez este plan. Se afirmó que el Director del Presupuesto de la Casa Blanca, Russell Vought, alentó una política de recorte más nítidas en varios programas federales, que van desde asistencia extranjera, fondos para estaciones de llenado de vehículos eléctricos, para apoyar a la corporación para la transmisión pública.

Vought evalúa que el presidente tiene una gran autoridad para controlar el gasto. Sin embargo, los demócratas y la Agencia de Responsabilidad del Gobierno (GAO) que no son partidistas declararon que no están de acuerdo.

Mientras tanto, la dinámica política en Capitol Hill es cada vez más complicada. El DPR controlado por el Partido Republicano ha aprobado el proyecto de ley para financiar al gobierno en el nivel actual hasta el 21 de noviembre.

Pero en el Senado, que requiere que se aproben 60 votos, el Partido Demócrata exige políticas adicionales, incluidos los subsidios de primas de seguro en el programa de la Ley de Cuidado de Salud a Bajo Precio (Obamacare). Si el subsidio termina, millones de residentes que dependen del mercado de Obamacare enfrentarán el aumento en los precios premium este año.

La reunión entre el presidente Trump y los líderes demócratas que originalmente fueron programados el jueves pasado fueron cancelados. Trump evaluó que las demandas de sus oponentes políticos no eran realistas. «(Los demócratas hacen) demandas que no son graves y tontas», dijo.

La propia Casa Blanca declaró que apoyaba el borrador del DPR. En el memorando OMB mencionado, se pueden evitar despidos permanentes si los demócratas están dispuestos a apoyar el diseño.

El senador demócrata, Chuck Schumer de Nueva York, condenó el memorando. «Esto no es nuevo y no tiene nada que ver con la financiación del gobierno», dijo.

«Este despido innecesario eventualmente se cancelará en la corte o el gobierno terminará empleando trabajadores, como lo han hecho recientemente».

Si la amenaza de despidos permanentes se realiza por completo, el impacto es ciertamente más pesado. No solo el salario se pierde temporalmente, sino que miles de trabajadores federales pueden perder sus empleos.