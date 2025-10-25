Jacarta – Baja conciencia público hacerse chequeos regulares saludse lamenta profundamente. Presidente General del Órgano del Partido Prokes NasDemEl Dr. Cashtry Meher, dijo que, según datos del Ministerio de Salud, se muestra que más del 70 por ciento de los indonesios nunca se han sometido a controles de salud regulares.

Según datos de la Federación Internacional de Diabetes (FID), más de 20 millones de indonesios viven con diabetes y el aumento es ahora más rápido entre las personas de entre 20 y 40 años. Mientras tanto, el Ministerio de Salud señaló que alrededor del 35 por ciento de las personas en edad productiva tienen niveles altos de colesterol y casi 1 de cada 5 jóvenes ya muestra signos de prediabetes.

«De hecho, tres de las cinco principales causas de muerte, a saber, la hipertensión, la diabetes y las enfermedades cardíacas, se pueden prevenir si se detectan a tiempo», dijo el sábado 25 de octubre de 2025.

Por este motivo, el partido liderado por Surya Paloh realizará servicios médicos y exámenes médicos gratuitos para el público en general en la Torre NasDem, Yakarta, el viernes 25 de octubre de 2025.

Esta actividad, que fue iniciada por la Agencia NasDem Prokes junto con el Sector de Salud NasDem DPP, está dirigida enfermedad-Enfermedades metabólicas que a menudo se denominan asesinas silenciosas, como el azúcar en sangre, el colesterol y la gota.

Destacó que esta actividad de inspección gratuita es una forma real de la política humanitaria de NasDem, que está presente directamente entre la gente y no sólo durante la temporada electoral.

«No estamos esperando a que los hospitales estén llenos, sino que realmente vamos a llegar a la gente, llevando los servicios de salud directamente al corazón de la comunidad. Esto es verdadera política», afirmó.

Mientras tanto, el vicepresidente general del partido NasDem, Saan Mustopa, afirmó que esta enfermedad ya no ataca a los ancianos, sino que afecta a muchos jóvenes productivos.

«En el pasado, la diabetes, el colesterol y la gota eran enfermedades propias de las personas mayores. Ahora atacan a muchos jóvenes debido a un estilo de vida poco saludable, a beber demasiados dulces, a comer comida rápida y a moverse raramente», afirma Saan.

También se dice que esta actividad es un apoyo al programa del gobierno sobre controles médicos gratuitos en los centros de salud comunitarios, así como a una serie de conmemoraciones del 14º aniversario del Partido NasDem titulada «Consistent Bringing the Flow of Change».

El evento, al que asistieron más de 300 participantes de diversos círculos, incluidos mototaxis en línea, no sólo ofreció exámenes y tratamientos gratuitos, sino que también distribuyó paquetes de alimentos básicos que contenían aceite y arroz a los residentes que asistieron.