¡Guau! El precio de Bitcoin Translucente Rp1.9 mil millones después de las tasas de interés de la poda de la Fed

Yakarta, Viva – Precio Bitcoin Volver para robar la atención de los mercados financieros globales después de su último aumento. Cortar la tasa de interés de referencia por parte de la Reserva Federal de los Estados Unidos es el principal desencadenante, además del apoyo de los flujos de financiación institucional a través de ETF que fortalece aún más la posición de este activo digital.

Este impulso confirma el papel de Bitcoin como uno de los principales instrumentos financieros en medio de la dinámica de la política monetaria global.

El viernes 19 de septiembre de 2025, Bitcoin se negoció en el rango de US $ 117,182 (alrededor de Rp1.92 mil millones con un tipo de cambio de Rp16,400 por dólar estadounidense). Esta posición se considera importante porque el mercado está esperando si el nivel psicológico de US $ 117,000 puede sobrevivir como un nuevo apoyo.

Si es capaz, la oportunidad de penetrar en US $ 120,000 o equivalente a Rp1.97 mil millones está cada vez más abierta. El vicepresidente de IndoDax, Antony Kusuma, enfatizó que este aumento mostró un cambio en el poder del mercado.

«Inversión Crypto, especialmente Bitcoin, actualmente no solo depende del sentimiento minorista, sino que ha entrado en el marco de la inversión institucional global. El flujo de entrada de ETF es una prueba clara de que los activos digitales son cada vez más aceptados como los principales instrumentos financieros «, dijo, como se cita de un comunicado de prensa el viernes.

Sin embargo, registra inversor El comercio minorista todavía tiende a tener cuidado. Los datos en la cadena muestran una disminución en el nuevo impulso de la dirección, lo que significa que menos direcciones nuevas ingresan al mercado.

«La advertencia de este comercio minorista es razonable, porque la volatilidad de Bitcoin es realmente alta. Sin embargo, por otro lado, la acción de la institución en realidad se convirtió en la base principal de la manifestación esta vez», explicó Antony.

«El nivel psicológico de US $ 120,000 será un hito importante. Si se aprueba con éxito, no solo la confianza del inversor está aumentando, sino que también el potencial para la entrada de nueva liquidez de la institución será aún mayor», dijo.

Según Antony, la dirección a largo plazo de Bitcoin sigue siendo positiva en medio de los cambios en la política monetaria global. «Debemos ver un panorama general. La disminución de las tasas de interés indica que la liquidez fluye nuevamente. En la historia, esta situación siempre ha sido un catalizador para el crecimiento de activos digitales», dijo.

El flujo de entrada de ETF Bitcoin durante esta semana también registró una tendencia positiva, aunque se había ralentizado antes de la decisión del FOMC. Esto fortalece la opinión de que los grandes inversores no se ven afectados por la agitación a corto plazo.

«Las inversiones invierten con una visión a largo plazo. Si bien el comercio minorista a menudo está atrapado en un patrón de miedo y codicia. Esta diferencia en el comportamiento hace que la tendencia de los precios actual sea más estable», agregó



Vicepresidente de IndoDax, Antony Kusuma.

Hizo hincapié en la importancia de las lecciones para los inversores locales. «Para los usuarios de indodax, este movimiento proporciona una señal de que las estrategias acumuladas a largo plazo, como DCA (Averabing en dólares de costo), son más relevantes que simplemente obtener ganancias diarias».

En el futuro, si la tendencia de flujo de entrada institucional continúa, la capitalización del mercado de Bitcoin tiene el potencial de abordar el nuevo registro. Esto también puede tener un impacto en Altcoin que tiende a ser más volátil.

«Bitcoin ahora está cada vez más presente como una cobertura alternativa en medio de la incertidumbre macroeconómica. Este patrón refuerza la narración de que Bitcoin no es solo activos especulativos, sino parte de la diversificación de carteras globales».

IndoDax también señaló que el interés de los usuarios nacionales sigue siendo alto. Hasta ahora, el número de inversores en la plataforma ha alcanzado a más de 9 millones de personas, con la adición de casi 2 millones de nuevos miembros durante todo el año 2025.

«Los inversores indonesios deben comprender que la volatilidad es parte del viaje de Bitcoin. Con la comprensión correcta, se puede manejar el riesgo y las oportunidades se pueden maximizar», dijo Antony.

«Estamos viendo la nueva fase de bitcoin, donde la adopción institucional proporciona una base más sólida. Mientras se mantengan sus fundamentos, creo que Bitcoin seguirá siendo un instrumento de inversión relevante, no solo hoy en día, sino también en el futuro».