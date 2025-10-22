¡Guau! El Comité para la Erradicación de la Corrupción aún no ha encontrado un decreto que revoque cuatro IUP de níquel en Raja Ampat

Jacarta – Comisión para la Erradicación de la Corrupción (kpk) reveló que no había encontrado un decreto (SK) sobre la revocación de cuatro permisos de actividad minera (IUP) níquel en la región Raja AmpatSudoeste de Papúa.

«Creo que fue revocado en el Palacio de Estado en junio. Sin embargo, para ser honesto, hasta ahora nunca hemos visto el decreto sobre su revocación», dijo el jefe del Grupo de Trabajo de Coordinación y Supervisión de la Región V de KPK, Dian Patria, en el Edificio Rojo y Blanco de KPK, Yakarta, citado el miércoles 22 de octubre de 2025.

Dian, quien en el Comité de Erradicación de la Corrupción tiene la tarea de coordinar y supervisar cinco regiones en el este de Indonesia, a saber, Bali, Nusa Tenggara Occidental, Nusa Tenggara Oriental, Maluku y Papúa, admitió que su partido había preguntado al Ministerio de Energía y Recursos Minerales sobre los cuatro IUP revocados al Ministerio de Inversiones y Downstreaming/Junta de Coordinación de Inversiones.

Resuena el hashtag #SaveRajaAmpat

«Le preguntamos a Minerba (Dirección General de Minerales y Carbón del Ministerio de Energía y Recursos Minerales), dijeron que estaba en BKPM. Preguntado a BKPM, todavía no había ninguna carta de Minerba. Comprobado de nuevo, oh la carta ha sido recibida, ha sido procesada», dijo.

Por esta razón, dijo, la Comisión para la Erradicación de la Corrupción (KPK) preguntó la seriedad del deber del gobierno de manejar la revocación de los cuatro IUP.

«¿El gobierno habla en serio o no sobre la revocación de los cuatro IUP en Raja Ampat que fueron anunciados en el Palacio de Estado? Sin embargo, hasta ahora no hay ningún documento», dijo.

Sin embargo, dijo que no había actividad en las cuatro minas según los informes del equipo de KPK en el campo.

Anteriormente, el gobierno revocó oficialmente los IUP de cuatro empresas mineras en el área de Raja Ampat el 10 de junio de 2025.

Las cuatro empresas son PT Anugerah Surya Pratama, PT Nurham, PT Mulia Raymond Perkasa y PT Kawei Sejahtera Mining.

La IUP fue revocada porque se demostró que cuatro empresas habían violado las normas ambientales, así como las áreas de geoparques o parques terrestres. (Hormiga)