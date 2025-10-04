¡Guau! El 80 aniversario de los premios de la puerta lo hizo mirar, había 200 motos distribuidas

Yakarta, Viva – TNI dará 200 premios de puerta motor en la celebración máxima del cumpleaños (CABAÑA) 80 tni que se llevará a cabo mañana.

Leer también: 942 mil pasajeros se predice que abarrotarán el KRL durante el 80 aniversario del TNI, Kai hizo esto



«Hay 200 motos, luego hay un refrigerador, luego televisión. Creo que es bueno para la comunidad», dijo el comandante de TNI, el general Agus Subiyanto, en el campo cruzado MonasSábado 4 de octubre de 2025.



Comandante de TNI General Agus Subiyanto en el complejo del Parlamento, Senayan, Central Yakarta

Leer también: Debut submarino autónomo en el 80 aniversario del TNI, un nuevo equipo de defensa realizado por PT PAL



En el evento máximo de la celebración del aniversario de TNI, dijo, también hubo una actuación artística de todas las regiones de Indonesia. Hay una exposición equipo de defensaDesfile, para contaminar.

«Puedes ver al público gratis», dijo.

Leer también: A principios de octubre, 119 soldados y funcionarios públicos Koarmada II promovieron oficialmente



Luego, continuó, el TNI compartirá comidas gratis y cupones de comida. El ex Kasad también espera que la celebración del 80 aniversario del TNI pueda funcionar sin problemas y de manera segura.

«Por favor, ore para que las actividades funcionen sin problemas mañana, a salvo», dijo nuevamente.

El TNI está programado para celebrar el evento de celebración del 80 aniversario en Monas, Central Yakarta, domingo 5 de octubre de 2025. En el evento, el TNI exhibirá alrededor de 1,047 herramientas principales (equipo de defensa) de tierra, mar y aire.

El TNI también movilizó a 133,480 personal que consiste en soldados y sociedad civil para participar en el día de la celebración más tarde.

Serán asignados a varios asuntos que van desde participantes ceremoniales, participantes de simulación de combate, paracaidistas, pilotos de combate y aviones de transporte, contactos, equipos de equipos de defensa que serán desfilares a las fuerzas de seguridad. (Hormiga)