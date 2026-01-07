¡Guau! Desmantelando 21 sitios de Judol, Bareskrim confisca dinero y activos hasta 96,7 mil millones de IDR

Jacarta – Dirección de Delitos Cibernéticos (Dittipidsiber) Departamento de Investigación Criminal La Policía Nacional logró desmantelarlo red juegos de azar en línea (judol) masivamente con total Dinero y los activos confiscados alcanzaron IDR 96,7 mil millones.

Lea también: En el caso de los troncos que provocaron la inundación de Tapanuli, Bareskrim nombra sospechosos individuales y corporativos



Esta divulgación también destaca las prácticas de juego en línea que operan a nivel nacional e internacional. El general de brigada de policía Himawan Bayu Aji, como director de la Unidad de Investigación Criminal de la Policía Nacional, explicó que las patrullas cibernéticas encontraron 10 sitios web de juegos de azar en línea y un mayor desarrollo reveló 11 sitios web adicionales.

Se desmantelaron un total de 21 sitios web de judol, incluidos SPINHARTA4, SASAFUN, RI188, ST789, SLOIDR, E88VIP, I777, X88VIP, 53N, BMW312, SVIP5U, OKGAME, REMI101N, IDAGAME y H5HIWIN.

Lea también: Telkomsel restaura la red en Pulo Gelime Gayo Lues Village, Aceh, trabajando junto con los residentes



«Los tipos de juegos son tragamonedas, casinos y juegos de fútbol», dijo Himawan en una conferencia de prensa en la Unidad de Investigación Criminal de la Policía, en el sur de Yakarta, el miércoles 7 de enero de 2026.

A partir de este desarrollo, la policía descubrió el flujo de fondos a través de 11 proveedores de servicios de pago y 17 empresas ficticias que fueron creadas deliberadamente para facilitar las transacciones de juegos de azar, incluidas PT SKD, PT STS, PT OM, PT SD, PT BMS y otras.

Lea también: Cronología del arresto de 20 sospechosos de juegos de azar en línea de redes internacionales



«De las 17, 15 empresas ficticias se utilizaron para facilitar los pagos o depósitos de los jugadores a través de QRIS y dos empresas se utilizaron para recaudar fondos judol», dijo Himawan.

Además, la policía nombró a cinco sospechosos, cuatro hombres y una mujer, con las iniciales MNF, MR, QF, AL y WK. También participó un DPO con las iniciales FI, que pidió a MNF que convirtiera a PT STS en un comerciante para proveedores de servicios de pago.

Del total divulgado, 59.100 millones de IDR fueron confiscados de sitios web de juegos de azar en línea. Mientras tanto, desde el desarrollo de LHA PPATK, el equipo confiscó 37.600 millones de rupias de varias cuentas relacionadas con tres informes policiales.

Himawan añadió que hasta ahora el tribunal ha decidido 16 informes policiales y que el dinero confiscado por el Estado asciende a 58.100 millones de IDR. Dos informes aún están en confiscación o en espera de juicio, mientras que siete informes están en proceso de bloqueo o investigación.

Así, el total de pruebas confiscadas alcanzó 96.777.177.881 IDR, de los cuales 59.100 millones de IDR procedentes de la divulgación del sitio web de Judol y 37.600 millones de IDR del desarrollo de PPATK LHA. Esta evidencia fue expuesta en la conferencia de prensa de la Unidad de Investigación Criminal de la Policía Nacional.

«Esta divulgación muestra cuán masiva es la red de juegos de azar en línea, además de ser una advertencia para que el público esté alerta», dijo Himawan.