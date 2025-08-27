¡Guau! 40 profesores de UB crean con éxito los libros electrónicos interactivos estándar mundiales

Malang, Viva – Universitas Brawijaya (UB) continúa pisando el gas en un esfuerzo por transformar lo digital. El último, UB coopera con una empresa de tecnología surcoreana, Arasoft Co., Ltd., para celebrar capacitación para hacer libros digitales basados ​​en el estándar Global Epub 3.0.

Esta actividad duró dos días, 17-18 de julio de 2025, en el campus principal de UB, Malang. Alrededor de 40 profesor De varias facultades produjeron con éxito borradores libro electrónico interactivo que se puede usar como medio aprendiendo dispositivos cruzados.

Al evento también asistieron el Vicecanciller de Asuntos Académicos de UB, Prof. Dr. Ir. Imam Santoso, MP, y director de la Dirección de Tecnología de la Información, Dr. Raden Arief Setyawan, st., Mt.

«Con esta tecnología, los profesores no son solo usuarios, sino también creadores de contenido de aprendizaje interactivo que son relevantes y apoyan la calidad de la educación en la era digital», dijo el profesor Imam Santoso, citado el miércoles 27 de agosto de 2025.

Los participantes fueron presentados a Namoautor, el dispositivo de autoría basado en HTML5+CSS3 de ARASOFT que facilitó la creación de un libro electrónico interactivo sin la necesidad de capacidades de programación.

El contenido desarrollado no es broma, que van desde videos de aprendizaje, narración de voz, ilustraciones interactivas, hasta cuestionarios digitales. El trabajo del profesor se probó luego utilizando Dabonda, la aplicación de visor de plataforma cruzada de ARASOFT.

Curiosamente, cada participante logró compilar un libro electrónico completo basado en Epub 3.0 que se presentó al final de la sesión de capacitación. El antardoceno de revisión por pares también se lleva a cabo para garantizar la calidad del contenido de acuerdo con las reglas pedagógicas y curriculares.

Según el Director de la Dirección de Tecnología de la Información, el Dr. Raden Arief Setyawan, esta capacitación no solo es una cuestión de aumentar las competencias técnicas, sino también parte de la gran estrategia de UB hacia los campus de clase mundial.

Este paso se llama al mismo tiempo que enfatiza el papel de UB como uno de los pioneros de la digitalización de aprendizaje en Indonesia, en línea con la dirección de la política nacional y las demandas de la competencia global.

«Queremos que los profesores de UB sean más fuertes en la alfabetización digital, las innovaciones de aprendizaje, así como la expansión del acceso al conocimiento para los estudiantes cruzados», dijo Arief Setyawan.