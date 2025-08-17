VIVA – Manchester City abriendo un paso en Liga Premier 2025/2026 con una victoria convincente. Los ciudadanos derrocaron a Wolverhampton Wanderers 4-0 en el estadio Molineux, sábado 17 de agosto de 2025

Erling de los dos goles de Haaland más una contribución de objetivos Tijjani Reijnders Y Rayan Cherki confirmó que la ciudad parecía superior en el partido inaugural. Pero detrás de la fiesta de portería, entrenador Pep Guardiola En cambio, afirmó estar mareado.

Guardiola no está mareado debido a la derrota, sino por la profundidad del escuadrón que se considera demasiado gorda. El número de jugadores estrella hizo que el gerente español tuvo dificultades para dar minutos ideales de juego.

«Han venido nuevos jugadores y tenemos un equipo más grande, así que veremos. Tenemos que maximizar el escuadrón existente, porque será difícil mantener el entusiasmo del equipo», dijo Guardiola, según Reuters.

Grandes nombres como Nathan AkeIlkay Gundogan y Manuel Akanji incluso se sentaron dulcemente en el banco sin ser bajados.

La situación es más complicada porque Man City también tiene una larga lista de jugadores lesionados. No se puede jugar con Ederson, Rodri, Phil Foden, Mateo Kovacic, Savinho y Josko Gvardiol. Del mismo modo, Claudio Echeverri todavía está en recuperación.

Tasa de Guardiola, condiciones como esta pueden dañar la atmósfera del equipo si no se resuelve de inmediato. Incluso dio una señal para liberar a varios jugadores antes de que se cerrara la ventana de transferencia.

«Demasiados jugadores. No se trata de Eddy [Ederson]hoy [tidak ada] Rodri, Phil [Foden], [Mateo] Kovacic, Savinho, Dan si [Gvardiol]. En el banco tenemos a Nathan [Ake] y gundo [Ilkay Gundogan]»Dijo Pep.

Afirmó que un escuadrón sólido es importante para competir en todas las competiciones. Pero tener demasiados jugadores puede ser un problema.

«Me gusta un escuadrón sólido para competir en todas las competiciones, pero no quiero dejar a los jugadores en casa. No es saludable. No se puede crear una buena atmósfera o atmósfera para competir», dijo Guardiola.

Con esta gran victoria, City mostró fuerza como el principal campeón candidato. Pero el problema de la profundidad del equipo claramente puede ser un desafío para Guardiola durante toda la temporada.