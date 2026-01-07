Guardiola defiende a Rubén Amorim tras ser despedido por MU: Aunque podría haberse acercado al Arsenal

VIVA – pep guardiola hablar sobre la decisión manchester unido despedir Rubén Amorim. El técnico del Manchester City cree que los Red Devils han estrenado una figura que todavía es digna de ser considerada un gran entrenador, aunque el rendimiento del equipo no haya sido consistente.

Guardiola expresó su opinión en su primera conferencia de prensa desde que Amorim fue despedido oficialmente a principios de esta semana. También le deseó lo mejor al técnico portugués.

«Lo que puedo decir es que Rubén es un gran entrenador. Le deseo lo mejor para su futuro», afirmó Guardiola.

Rubén Amorim ha tenido que poner fin a su etapa en Old Trafford tras 14 meses tumultuosos. Los resultados inestables en el campo, junto con la creciente tensión con la dirección del club, fueron los principales factores de su despido.

El propio Manchester United terminó en el puesto 15 de la Premier League la temporada pasada y no se ha recuperado por completo esta temporada. Sin embargo, Guardiola cree que los resultados del United no reflejan plenamente la calidad de su juego.

Según el técnico español, la diferencia de resultados en el fútbol moderno suele ser muy pequeña. De hecho, Guardiola dijo que el United podría estar cerca Arsenal en lo más alto de la clasificación si varios partidos terminaran de manera diferente.

«A veces la diferencia es muy pequeña. Con resultados ligeramente diferentes, podrían estar cerca del Arsenal», dijo Guardiola.

También destacó la condición de la plantilla del United, que muchas veces se ve afectada por las lesiones y la ausencia de jugadores importantes por diversos motivos, incluidos los torneos internacionales. Esta situación, según Guardiola, afectó mucho al rendimiento del equipo.

«Si no hay jugadores importantes disponibles, todo se vuelve, por supuesto, más difícil», afirmó.

Guardiola añadió que la realidad del mundo del entrenamiento actual es realmente dura. Ningún país o club ofrece garantía de seguridad si los resultados no son satisfactorios.

«A cada entrenador se le contrata por sus ideas, pero se le despide por los resultados», afirmó Guardiola.

El propio Amorim sólo consiguió una victoria en sus últimos cinco partidos con el Manchester United. Esta serie de resultados significa que los Diablos Rojos ahora están atrapados en el sexto lugar de la clasificación de la Premier League, a tres puntos de la zona de la Liga de Campeones y muy por detrás del Arsenal en la cima de la clasificación.