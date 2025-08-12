Locarno, Suiza – Visitar películasEl prestigioso agente de ventas con sede en Nueva York, se dirige a bordo de «Keep Quiet», dirigida por Vincent Grashaw («Bang Bang») y protagonizada por el nominado al Globo de Oro y el Globo de Oro, Lou Diamond Phillips («La Bamba»).

Visit Films lanzará ventas alrededor del estreno mundial del 14 de agosto de «Keep Siltry» en el Festival de Cine de Locarno donde pesa como una de las proposiciones comerciales más pesadas del festival.

Escribido por Zach Montague, «Keep Stright» sigue a un policía tribal desgastado y su nuevo aprendiz, ya que deben encontrar un fugitivo despiadado, cuyo regreso a su reserva indígena rural ha expuesto sus secretos más oscuros y podría encender una violenta guerra de pandillas.

El thriller también está protagonizada por Nick Stahl («Bully», «En el dormitorio»), Dana Namerode («The A-Frame»), el miembro de la nación de Pawnee Elisha Pratt («Killers of the Flower Moon»), el ganador del Emmy y el nominado del Globo dorado Irene Bedard («Pochahontas») y el Lane Factor («Repesation Dogs»).

Visit Films comenzó a trabajar con Grashaw en «Bellflower», su ruptura como productor, seleccionado para Sundance y SXSW.

«Esta película encaja perfectamente con nuestro enfoque actual, títulos comerciales fuertes con un enfoque social y humano. Lou Diamond Phillips ofrece una actuación dominante como policía tribal, llevándonos dentro de la política local de la policía y la reserva que buscan proteger», dijo el presidente de las películas de visitas, Ryan Kampe.

‘Keep Stright’ ofrece una mirada inquebrantable a la cultura de las pandillas callejeras y a los traumas duraderos que enfrentan las comunidades indígenas «, agregó Grashaw.» Escrito por un oficial que tenía experiencia en reservas policiales, lo que más me sorprendió fue la resistencia de la gente y su complejo vínculo con nuestro protagonista, cuyos métodos no ortodoxos están enraizados en una lucha personal profunda «. Grashaw llamó a Philipps «una leyenda absoluta» y dijo que creía que Dana Namerode y Eliseo Pratt ofrecieron actuaciones de ruptura.

«Keep Sild» fue filmado en las reservas de la tribu Cheyenne y Arapaho y los pueblos pequeños circundantes de Oklahoma. La película presenta un elenco y un equipo en gran medida indígenas.

Es producido por Ran Namerode y Angelia Adzic de Randomixix Productions, Cole Payne de Traverse Media y el propio Grashaw. Phillips, Marcus Red Thunder y Richard Janes sirven como productores ejecutivos.

Protagonizada por Robert Patrick y Nick Stahl, la tercera característica de Grashaw, el cuento de terror gótico del sur «What Josiah vio», que se inclinó en Fantasia de 2021, fue lanzado por Shudder y obtuvo una calificación nueva del 91% certificada en Rotten Tomates, siendo nombrado una de las mejores películas de terror de 2022.

«Bang Bang», que también interpretó a Locarno, acaba de ser recogido por Sunrise Films que lo lanzará en los Estados Unidos el 12 de septiembre.

Grashaw ahora está en postproducción en «Bruton», una verdadera historia de la prisión protagonizada por Theo Rossi, Aya Cash, Tammy Blanchard y Tony Hale.