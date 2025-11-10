Gua Artist también es hermosa, su cintura es S.

Jacarta – Abogado famoso Hotman París Hutapea vuelve a ser el centro de atención después de subir sobre raisa Adriana se volvió viral en las redes sociales. Mucha gente malinterpretó la intención inicial de Hotman, que en realidad era hacer una oferta profesional, como un intento de seducir al cantante, que actualmente se enfrenta a un proceso de divorcio de Hamish Daud.

Lea también: Ofreciendo seriamente a Raisa actuar en 73 Holywings Outlets, Hotman Paris compara su destino con DJ Panda



A través de su cuenta personal de Instagram, Hotman subió un retrato de Raisa mientras escribía sobre su intención de ofrecer la oportunidad de actuar en su red de 73 establecimientos Holywings. Desplázate para saber más, ¡vamos!

«Hotman ofreció esta belleza para cantar (mostrar) en 73 puntos de venta de Holywings en toda Indonesia», escribió Hotman Paris en su carga, citada el lunes 10 de noviembre de 2025.

Lea también: MÁS POPULAR: La reacción de Nagita Slavina Raffi Ahmad al ser acusada de deudas, Raisa confía en la separación en el escenario



Sin embargo, la subida inmediatamente dio lugar a varias especulaciones. Mucha gente piensa que este extravagante abogado está intentando acercarse a Raisa en medio de sus momentos difíciles.

En respuesta a esta acusación, Hotman Paris habló. Destacó que sus intenciones eran puramente comerciales, no de seducción como suponían los internautas. Hotman incluso comparó su oferta a Raisa con la exitosa experiencia vivida por DJ Panda, figura a la que también ayudó a ascender en el escenario de Holywings.

Lea también: Hotman Paris está buscando un nuevo Aspri pero aún no lo ha encontrado, ¡aquí están los criterios!



«La gente pensaba que lo hacía sólo por diversión como hombre. De hecho, ¿no recuerdan cuando DJ Panda, tan pronto como recuperó su nombre, lo contrataron con Holywings, cosechó. Teníamos 73 clubes nocturnos. Recibió una avalancha de reservas, todas las noches, todas las noches», dijo Hotman en Yakarta.

Hotman explicó que solo vio el impulso adecuado para que Raisa apareciera en los grandes escenarios, sobre todo porque el público ahora siente simpatía por ella.

«Ah, aunque Raisa tiene muchos simpatizantes, es por eso que la atraí. De hecho, se la ofrecí, aunque estaba un poco bromeando. es un buen negocio para ella. «Es un buen negocio», dijo.

Según Hotman, aparecer en Holywings podría ser una gran oportunidad para Raisa, considerando que varios grandes nombres como Agnez Mo, Dewa 19 y Steve Aoki también han actuado en su red de clubes.

«Imagínense, un club cada noche, por ejemplo 100 millones de rupias, sí, todas las noches, todas las noches. Agnez Mo ha actuado solo con nosotros, Dewa 19 también», dijo.