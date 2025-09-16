GT Fatmawati se abrió de forma gratuita, Pramono se aseguró de que el ingreso de peaje no se redujera

Yakarta, Viva – Gobernador de DKI Jakarta, Pramono anung Asegurar pruebas de agregar un carril en la puerta Peaje fatmawati 2 no afecta ingreso tol.

Leer también: Pramono sobre su esposa se convirtió en madre de Paud: Según las reglas y no pagó un centavo



La prueba se realizó en el carril más a la izquierda de la puerta de peaje Fatmawati 2, sin cargar un usuario de peaje.

«No hay ingresos de peaje reducidos. Porque de hecho solo usamos el camino de la izquierda que no se ha aprobado. Por lo tanto, los ingresos de la carretera de peaje no se reducen», dijo Pramono a los periodistas, citado el martes 16 de septiembre de 2025.

Leer también: Los autos gratis ingresan a las carreteras de peaje Fatmawati 2 continúan hasta octubre si son efectivos en la congestión en TB Simatupang



La prueba de la adición de un carril en la puerta de peaje Fatmawati 2 tuvo lugar del 15 al 19 de septiembre de 2025.

Pramono dijo, si se ha demostrado que el juicio puede reducir congestión en el área TB SimatupangLuego, la política se implementará hasta finales de octubre de 2025.

Leer también: Superar los atascos de tráfico de TB Simatupang y otras regiones en Yakarta, el Ministerio de Transporte dijo la estrategia



Además, como un esfuerzo por suprimir la congestión en el área, Pramono también solicitó que el autobús Transjakarta prepare un carril de pasajeros hacia arriba y hacia abajo para que no reduzca el camino en Jalan TB Simatupang.

Luego, también solicitó a todos los proyectos a cargo del proyecto en la región que cumplan con las regulaciones aplicables.

«Le he pedido al asistente de desarrollo que tenga reglas. Ya no puedo, por ejemplo, una vez que hemos obtenido el proyecto en un punto que no se realiza, sino que hicieron camas, y todos no sabemos qué sucedió realmente. Así, pido no ser repetido nuevamente», dijo Pramono. (Hormiga)