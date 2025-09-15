GST reforma una victoria para cada ciudadano: FM Sitharaman







La ministra de Finanzas de la Unión, Nirmala Sitharaman, dijo el domingo que el GST Las reformas son una gran victoria para todos y cada uno de los ciudadanos del país.

Teniendo en cuenta que cada estado de la India tiene sus propios festivales, se ha decidido implementar las reformas de GST mucho antes de la instrucción del primer ministro Narendra Modi de lanzarlos antes del Festival de Deepavali, dijo Sitharaman en un evento en Chennai.

En su discurso en el cónclave conjunta de la Asociación de Comercio e Industrias sobre «Reformas fiscales para el aumento de Bharat» organizado por el Foro de Ciudadanos de Chennai, dijo que el impacto beneficioso del impuesto sobre bienes y servicios estaría allí para todos los productos desde el comienzo del día hasta que las personas se acuesten.

Explicando algunas de las iniciativas clave, Sitharaman Dicho 99 por ciento de todos los bienes que se gravaron anteriormente, el 12 por ciento bajo GST ahora se ha reducido al 5 por ciento. El último conjunto de reformas GST entrará en vigor a partir del 22 de septiembre.

Al señalar que el Consejo GST ha reducido las tasas impositivas para más de 350 artículos, señaló que el Centro ha introducido solo 5 y 28 por ciento losas en lugar de la práctica anterior de recaudar impuestos bajo diferentes losas. «También hemos simplificado el procedimiento para los comerciantes también. No hay impuestos GST del 28 por ciento sobre ningún producto», comentó.

Refiriéndose al aumento en la base de impuestos de los comerciantes, dijo antes de que se introduzca el GST en 2017, solo había 66 comerciantes lakh que solían presentar sus impuestos. Pero hoy, 1.5 millones de empresas han estado bajo el redil GST en los últimos 8 años.

