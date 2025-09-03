GST Council aprueba una estructura fiscal de dos niveles del 5 por ciento y el 18 por ciento







En una decisión histórica destinada a racionalizar el régimen fiscal indirecto de la India, el Consejo GST eliminó el miércoles la estructura existente de cuatro putas y aprobó un sistema de tarifas simplificado de dos niveles del 5 % y el 18 %, a partir del 22 de septiembre.

Presidido por la ministra de Finanzas, Nirmala Sitharaman, la reunión del Consejo del Maratón 56 duró más de 10 horas y vio que el centro y los estados llegaron a un consenso sobre reformas radicales. El viceministro de Bihar, el primer ministro Samrat Choudhary, dijo que todos los estados estaban a bordo para la racionalización de la tasa, y fue una «decisión basada en el consenso».

Bajo la estructura revisada, los artículos de cuidado personal como el aceite para el cabello, el champú, la pasta de dientes y el hilo dental ahora atraerán al 5 por ciento de GST en lugar del 18 por ciento. Los bocadillos empaquetados como Namkeens, Bhujia, mezclas y Chabena también se trasladan a la losa del 5 por ciento del 12 por ciento, lo que brinda alivio a los consumidores.

Por el contrario, el consejo ha aumentado el impuesto sobre los productos de tabaco, incluidos cigarros, cigarrillos, cheroots y sustitutos, del 28 % al 40 %. Los bienes con azúcar agregado, edulcorantes o sabores, como aguas aireadas, también enfrentarán un impuesto elevado del 40 por ciento.

El ministro de Finanzas de Bengala Occidental, Chandrima Bhattacharya, dijo que la pérdida total debido a la racionalización de la tasa de GST sería de Rs 47.700 millones de rupias, mientras que el ministro de Finanzas de Uttar Pradesh, Suresh Khanna, dijo que no se ha tomado una decisión sobre la incidencia fiscal de los bienes deméritos, e imponer un impuesto más allá del 40 por ciento se decidiría más tarde.

El primer ministro Narendra Modi había declarado en su discurso del Día de la Independencia que el gobierno central está proponiendo reformas significativas en GST, centradas en tres pilares de reformas estructurales, racionalización de tasas y facilidad de vida. Las reformas, dijo, fortalecerían los sectores económicos clave, estimularían la actividad económica y permitirían la expansión sectorial.

El Consejo GST también dijo que el nuevo régimen fiscal proporcionará una mayor estabilidad de tarifas y mejorará el cumplimiento, al tiempo que facilitará la carga de costos de los bienes y servicios esenciales.





