GST 2.0: Preguntas gubernamentales empresas de comercio electrónico sobre el aumento de precios en medio de los recortes de GST







El nuevo GST Las reformas seguramente han impactado los bolsillos de los clientes indios de manera significativa. Los precios de varios productos han sido cortados marginalmente, lo que finalmente acorda a los consumidores. Sin embargo, lo mismo no es el caso cuando se trata de compras en línea. Incluso después de implementar las nuevas reformas GST, los precios de varios productos en los sitios web de comercio electrónico han visto un aumento significativo.

Según lo informado por la agencia de noticias INAS, el gobierno ahora ha pedido a algunas compañías importantes de comercio electrónico que explicen por qué los precios de ciertos productos se elevaron incluso después de los recientes recortes en el impuesto sobre bienes y servicios (GST).

El nuevo régimen de GST que entró en vigencia el 22 de septiembre simplificó la estructura anterior de varios niveles en dos losas principales del 5 por ciento y el 18 por ciento.

La revisión del GST2.0 Su objetivo es reducir la carga fiscal y reducir los precios de los consumidores.

Según los informes, una plataforma de comercio electrónico había anunciado precios más altos después de los recortes de tarifas GST, citando una falla técnica. La misma plataforma de comercio electrónico luego corrigió los precios.

Al abordar el problema, los funcionarios de GST dijeron que el gobierno está revisando los precios de más de 50 productos, con equipos de campo en todo el país que monitorea el cumplimiento.

El Secretario de Asuntos del Consumidor, Nidhi Khare, dijo recientemente que el departamento recibió más de 3.000 quejas sobre compañías que no transmiten los beneficios de GST a los compradores.

Mientras hablaba en un evento, uno de los funcionarios también afirmó que «las quejas están llegando todos los días y el ministerio los está enviando a la Junta Central de Impuestos Indirectos y Aduanas (CBIC) para una acción adicional «, citado por la agencia de noticias IANS.

Además, agregó: «Todos los días, estamos recibiendo quejas. Hasta ahora, hemos recibido cerca de 3.000 quejas de los consumidores. Las estamos enviando a la CBIC (Junta Central de Impuestos Indirectos y Aduanas) para nuevas medidas», según IANS.

Mientras criticaba comerciales engañosos y prácticas comerciales injustas en el comercio electrónico y las tiendas fuera de línea, enfatizó aún más que «el enfoque está en anuncios engañosos, prácticas comerciales injustas y casos en los que los beneficios de los recortes de GST no se reflejan en los precios finales pagados por los consumidores», según lo citado por la agencia de noticias IIS.

Sanjeev Sanyal, miembro del Consejo Asesor Económico para el Primer ministro, Había declarado anteriormente que el gobierno espera que los actores de la industria reflejen los recortes de GST en los precios minoristas, pero no quiere crear un «inspector Raj» para hacerla cumplir.

El gobierno espera que el impacto de los recortes de tarifas sea más visible durante la temporada en curso del festival, cuando las compras de los consumidores suelen estar en su apogeo.

(Con insumos de IANS)





Fuente