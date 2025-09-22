





GST 2.0 se implementará en todo el país el 22 de septiembre; La gente el lunes en UP elogió al primer ministro por hacer un cambio en la estructura fiscal. Mientras expresa gratitud al primer ministro Narendra Modi Después de la implementación del nuevo impuesto sobre bienes y servicios (GST), también enfatizaron que la medida «beneficiaría enormemente» a la clase pobre y media.

Según lo informado por la agencia de noticias ANI, los consumidores dieron la bienvenida a la decisión del gobierno de reducir las losas GST en Ayodhya, Uttar Pradesh. La gente dijo además que la decisión había demostrado el compromiso del gobierno de apoyar a la gente común y al mismo tiempo impulsar sectores como automóviles y atención médica.

Uno de los consumidores declaró que reducir las losas GST reduciría los precios de los bienes esenciales, los medicamentos y los automóviles.

Mientras hablaba con los medios de comunicación, Alok Kumar Shrivastav enfatizó eso «con la reducción de GST Las losas, los pobres y la clase media se beneficiarán enormemente. Los precios de todos los productos lácteos se han reducido … los automóviles también estarán disponibles a precios reducidos. Agradezco al primer ministro Narendra Modi por esto «, citado por la agencia de noticias ANI.

Mientras que otro consumidor de Uttar Pradesh destacó aún más cómo las reformas ayudarían al sector del automóvil.

Narsing Pathak, residente de Uttar Pradesh, dijo: «Es una muy buena decisión. También es bueno para el sector del automóvil. Aquellos que tuvieron que pagar hasta Rs 1 lakh en impuestos para comprar autos pequeños se beneficiarán enormemente, ya que podrán ahorrar hasta Rs 80000. Las personas también podrán comprar autos pequeños. Las cicatrices de motocicletas también se reducirán por alrededor de Rs 35000. Diabetes y Cancer Medicetes también podrán comprar cáncer. más barato «, según lo citado por la agencia de noticias ANI.

Un día antes, dirigirse a la nación a través de la videoconferencia, el primer ministro dijo: «La reciente reducción del gobierno en las tasas de GST aliviará las cargas financieras de los ciudadanos, haciendo casas, vehículos y bienes de consumo más asequibles».

El Primer Ministro dijo además que las tasas de GST reducidas aliviarán los costos en elementos esenciales como hogares, vehículos y artículos para el hogar, marcando el lanzamiento de un «Gst bachat usstav`.

Mientras elogia las nuevas reformas de GST como un paso importante hacia Aatmanirbhar Bharat y el crecimiento inclusivo. El primer ministro Modi también pidió a las personas que se centraran más en los bienes ‘Swadeshi’.

El Primer Ministro subrayó que «con tasas de GST más bajas, cumplir con los sueños personales serán más fácil para los ciudadanos. Agregó que» los viajes también se volverán más asequibles, ya que el GST en la mayoría de las habitaciones de hotel se ha reducido «.

Mientras expresa felicidad sobre la respuesta entusiasta de los comerciantes hacia las reformas de GST. El Primer Ministro señaló que «están trabajando activamente para transmitir los beneficios de las reducciones de GST a los clientes», según lo citado por la agencia de noticias ANI.

(Con entradas de ANI)





Fuente