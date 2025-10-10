Grupos de OBC protestan en Nagpur y se oponen a los certificados de casta Kunbi para marathas







Cientos de miembros de comunidades de Otras Clases Atrasadas (OBC) celebraron una manifestación de protesta en Maharastra`s Nagpur el viernes, oponiéndose a los certificados de casta Kunbi para los marathas, informó el PTI.

Los manifestantes exigieron que el gobierno de Maharashtra cancele inmediatamente la resolución gubernamental (GR) del 2 de septiembre que permite a los marathas elegibles obtener certificados de casta Kunbi, lo que les permite reclamar los beneficios de reserva de la OBC.

También se organizó una manifestación de protesta en Nagpur bajo el lema «Sakal OBC Maha Morcha», que contó con una participación a gran escala de todo el estado. Los manifestantes marcharon desde el estadio Yeshwant hasta la plaza Samvidhan, gritando consignas y sosteniendo pancartas defendiendo su derecho constitucional a la reserva.

Líderes, incluido el diputado del Congreso Vijay Wadettiwar, y los destacados activistas de la OBC, Laxman Hake y Mahadev Jankar, se unieron a la manifestación, que abarcó casi 3 kilómetros a través del corazón de la ciudad.

Los manifestantes levantaron consignas como “El Mahayuti gobierno no podemos quitarnos nuestros derechos constitucionales de cuota” y “Misión Ek: OBC Arakshan”.

El GR, emitido en respuesta a la protesta de cinco días del activista de cuotas Maratha Manoj Jarange en Azad Maidan en Mumbai, permite a los miembros de la comunidad Maratha solicitar certificados de casta Kunbi, si pueden demostrar ascendencia OBC. Dado que los Kunbis son reconocidos como un grupo OBC en Maharashtra, esto otorgaría a dichos marathas acceso a cuotas reservadas en empleos gubernamentales y educación.

Si bien los líderes maratha insisten en que muchos maratha son originarios de la comunidad agraria Kunbi, las organizaciones de la OBC temen que esto reduzca su participación actual en las reservas.

Sakal OBC Sanghatana, el organismo que organiza la protesta, advirtió al gobierno estatal sobre la intensificación de las protestas si no se retira el GR.

A principios de este mes, CM Devendra Fadnavis había presidido una reunión con líderes de Otras Clases Atrasadas (OBC) en Bombay. Una delegación exigió la retirada inmediata del GR.

hombre fuerte de la OBC Chhagan Bhujbal (NCP), así como a los ministros del BJP, Chandrashekar Bawankule, Pankaja Munde y Atul Save, se unieron a la reunión casi otros 35 representantes de la comunidad. Los miembros de la delegación también alegaron que se estaban utilizando documentos falsificados y sobreescritos para obtener certificados. El estado ha advertido sobre severas acciones legales y castigos contra los funcionarios que expidan certificados de casta falsos o los solicitantes que utilicen documentos falsificados para obtener el certificado de casta.

Después de la reunión, el presidente del subcomité de la OBC y ministro de Hacienda de Maharashtra, Bawankule, dijo: «El subcomité de la OBC verificará dichos casos y documentos antes de que el gobierno responda a una llamada».

En reacción a esta situación, el activista maratha Manoj Jarange dijo que no se puede retirar el GR de esa manera, simplemente porque un sector de los miembros de la comunidad está presionando al gobierno para que lo haga.

El líder del BJP, Bawankule, había afirmado que GR no garantiza certificados “sarsakhat” (en todos los ámbitos) para comunidad maratha.

«Nos aseguraremos de que no se utilicen indebidamente los recursos genéticos para obtener un certificado de casta», había dicho el ministro.

(con entradas PTI)





